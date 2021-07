R(t) volta a subir e incidência perto dos 200 casos por 100 mil habitantes

O índice de transmissibilidade - o R(t) — voltou a subir esta sexta-feira. Na quarta-feira, o boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde informava que o R(t) era de 1,14 a nível nacional e 1,15 em Portugal continental. O boletim da DGS desta sexta mostra que este valor subiu para 1,16 no país e 1,17 no continente.







Portugal Covid-19 Lusa

Descubra as

Edições do Dia em três periodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana Publicamos para si,, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos dasestão ordenados cronologicamente aqui , para que não perca nada doPode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana

O boletim mostra ainda que aumentou significativamente o valor da incidência. Se há dois dias era de 176,9 a nível continental, atualmente esse valor subiu para os 194,2. A nível nacional o valor era de 172,8 e desceu para os 189,4.Isto mostra um aumento de 12,3 casos por 100 mil habitantes em média de 14 dias.Nas últimas 24 horas registaram-se 2.436 novos casos de covid-19 em Portugal. Registaram-se ainda mais 7 mortes. Desde o dia 15 de maio, quando se registaram sete mortes, que o número de óbitos diários não era tão elevado.No boletim epidemiológico da DGS assinala-se que estão hoje internadas 532 pessoas com covid-19, mais 23 do que na quinta-feira, 118 das quais em unidades de cuidados intensivos, mais cinco.A área de Lisboa e Vale do Tejo tem 56,2% do total das novas infeções, concentrando 1.371 novos casos.