Rosa Grilo e o amante, António Joaquim, começaram esta terça-feira a ser julgados pelo homicídio do triatleta Luís Grilo, no Tribunal de Loures. O julgamento começou com uma hora de atraso, cerca das 10h30, e nesta primeira sessão apenas serão ouvidos os arguidos.





A viúva do triatleta, que está presa na ala feminina da cadeira de Tires, chegou ao tribunal numa carrinha celular cerca das 8h50.

Além dos três magistrados, o julgamento conta com a presença de quatro jurados, que ajudarão os juízes a decidir sobre a culpa da morte de Luís Grilo.





Em declarações aos jornalistas, à entrada do tribunal, Tânia Reis, advogada de Rosa Grilo, admitiu que o recurso ao tribunal de júri pode prejudicar a sua cliente. "Os cidadãos tiveram acesso a toda a informação, alguma que não corresponde à realidade, e isso poderá ser prejudicial", sublinhou a causídica.Tânia Reis não revelou a estratégia que vai utilizar em tribunal e destacou que Rosa Grilo "está tranquila".

O advogado de António Joaquim, Ricardo Serrano Vieira, faz-se acompanhar nesta sessão por um perito em expressões faciais, que analisará as expressões dos jurados, magistrados e arguidos.