O mistério do triatleta assassinado a 15 de Julho em Alenquer continua por resolver. Agora, amigos de Luís Grilo garantem ter recebido mensagens do triatleta, enviadas do seu telemóvel, um dia depois de este ter morrido.

Ao jornal O Mirante, um dos amigos mais próximos do triatleta, Vítor Cunha, afirmou que cerca de duas horas após o seu desaparecimento trocou mensagens com Luís Grilo, nas quais combinaram um jantar de aniversário de um amigo em comum.

Mais amigos de Luís Grilo foram contactados no dia a seguir ao seu assassinato, tendo sido informados, inclusive, de que o triatleta iria fazer um treino de bicicleta nesse dia.

Rosa Grilo, a viúva da vítima, e António Joaquim, oficial de Justiça com quem mantinha uma relação extraconjugal, são os principais suspeitos do crime. Segundo o jornal, a investigação acredita que possa ter sido a mulher a enviar as mensagens do telefone do marido, numa tentativa de evitar suspeitas dos amigos do triatleta.

A 18 de Julho, três dias após Luís Grilo ter sido assassinado, as autoridades encontraram o seu telemóvel numa estrada nos Casais de Marmeleira. Com o telemóvel encontraram também uma bolsa com documentos e dinheiro.

Rosa Grilo e António Joaquim aguardam julgamento em prisão preventiva, acusados dos crimes de homicídio qualificado, profanação de cadáver e posse de arma ilegal.