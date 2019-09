O Tribunal de Loures começou esta terça-feira a julgar Rosa Grilo e António Joaquim, acusados pelo Ministério Público (MP) da coautoria do homicídio do triatleta Luís Grilo, marido da arguida.

A arguida Rosa Grilo reiterou hoje em julgamento que o marido foi morto na casa do casal por "três indivíduos" devido a negócios com diamantes, acrescentando que Luís Grilo foi morto à sua frente com dois tiros na cabeça.No entanto, a tese da mulher do triatleta apresentou algumas contradições, uma vez que o relatório da autópsia apenas refere "a entrada de um projétil". A juíza pediu à viúva que respeitasse o tribunal e mostrou-se irritada com as incongruências temporais apresentadas pela arguida.A arguida referiu que, pelas 08h00 da manhã de 16 de julho do ano passado, três homens entraram na casa do casal, no concelho de Vila Franca de Xira (distrito de Lisboa), começando de imediato a agredi-la com "chapadas na cabeça" e tapando-lhe a boca.Luís Grilo desceu do quarto e, nesse momento, segundo a arguida, "começaram a gritar" com o seu marido, que "ficou espantado e nada disse", apesar de a ver naquela situação. De seguida, os homens "começaram a perguntar pelas coisas deles, pelas encomendas deles"."Eles não diziam o que eram, mas eu sabia que eram diamantes, pois eu e o Luís tínhamos falado semanas antes sobre isso", disse, acrescentando que em abril ou março desse ano se apercebeu do "comportamento estranho, muitas vezes assustado e irritado" do marido.Rosa Grilo referiu que cerca de dois anos antes o marido começou a receber "encomendas no escritório, caixas pequenas, pacotes, de cor castanha", os quais eram sempre levantados pela vítima, facto que chamou a sua atenção, pois não era "habitual" ser ele a receber as encomendas.No seu interrogatório, Rosa Grilo falou sobre a relação com o filho. Garante que o filho menor ficou com um dos homicidas quando a mãe foi à polícia. Diz que foi ameaçada por angolanos e obrigada a denunciar o desaparecimento de Luís Grilo.