Rixa fere três funcionários de estabelecimento na zona de Santos em Lisboa

Um homem agrediu três funcionários do estabelecimento Palácio do Kebab, no Largo de Santos, em Lisboa, porque queria ser servido na hora de fecho e as vítimas não o fizeram.

A rixa, que começou no interior do estabelecimento, pelas 02h55 da madrugada de sábado para domingo, ganhou maiores proporções no exterior, com o arremesso de cadeiras.