Rixa entre estudantes no ISCTE obriga a intervenção da PSP

A Newsletter As Mais Lidas no seu e-mail

Várias pessoas envolveram-se numa rixa esta segunda-feira dentro de uma sala de estudo do ISCTE - Instituto Universitário de Lisboa.





A carregar o vídeo ... Iscte1

A carregar o vídeo ... IScte2

Descubra as

Edições do Dia em três periodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana Publicamos para si,, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos dasestão ordenados cronologicamente aqui , para que não perca nada doPode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana

Tópicos iscte policia psp agressões

, fonte oficial da Reitoria do ISCTE confirma os "incidentes entre estudantes no campus": "Foi feita uma comunicação às autoridades, que intervieram para repor a normalidade."Em imagens colocadas a circular nas redes sociais e no WhatsApp, é possível ver agressões entre alunos dentro de uma sala de estudo. Há ainda imagens de duas pessoas a serem levadas por agentes da PSP., fonte oficial da PSP indicou que as agressões estiveram relacionadas com "motivos passionais". Nenhum dos envolvidos formalizou queixa e não haverá detenções. Os factos serão comunicados ao Ministério Público.