Rixa em Carcavelos: Vídeo mostra o início das agressões

Um episódio de violência entre dois rapazes na praia de Carcavelos, esta quinta-feira ao final da tarde, terá estado na origem da desordem que juntou mais de cem pessoas.De acordo com o Correio da Manhã, a polícia de Oeiras e Cascais tiveram de intervir - e foi necessário pedir reforços para conseguir resolver o problema. Entretanto, as autoridades reforçaram o policiamento na zona, não só nas praias da linha como também nas estações ferroviárias de Santo Amaro de Oeiras, Carcavelos, Algés, Alcântara e Cais do Sodré.Fonte da PSP ao CM acrescentou que "os envolvidos acabaram por dispersar e fugir", não tendo havido feridos nem detidos. Francisco Alves, subintendente da Polícia de Segurança Pública, explicou à imprensa que as agressões começaram com o desentendimento entre dois indivíduos. De seguida, tal como se vê nas imagens, um deles foi agredido pelo grupo de amigos do outro. O agredido conseguiu fugir pelo telhado de um bar e pediu ajuda aos próprios amigos, que estavam na praia.