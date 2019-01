No discurso de defesa à moção de confiança imposta à sua liderança no PSD, o presidente dos sociais-democratas lembrou que as sondagens não são tudo e atacou Montenegro.

Ao defender a moção de confiança que será votada, na noite desta quinta-feira, no Conselho Nacional do PSD, Rui Rio lembrou a fiabilidade de sondagens no passado e atacou Luís Montenegro pelas suas "manobras de corredores parlamentares ou jornalísticos".

Após o presidente da Mesa, Paulo Mota Pinto, ter apresentado a moção de confiança à liderança de Rio no PSD, o presidente do partido começou por referir no seu discurso que sempre respeitou os resultados eleitorais: "Eu em coerência com os meus valores sempre respeitei os resultados eleitorais. Nunca andei em manobras de corredores parlamentares ou jornalísticos, conspirando contra quem é legitimamente eleito".

Rio referiu ainda que nunca "seria capaz de boicotar a atividade de quem foi democraticamente escolhido para trabalhar, para no momento seguinte reclamar" e aponta que o surgimento de críticos contra a sua liderança apenas aconteceu porque "o partido está mal nas sondagens".

"Todos ou quase todos sabemos como são feitas as sondagens que por aí vão circulando", apontou, e que, se estas demonstrassem se os resultados que se seguiriam, "o PSD de Pedro Passos Coelho teria tido uma derrota estrondosa em 2015" – o que não aconteceu.

O presidente lembrou ainda as eleições presidenciais de 1986, "quando Soares foi eleito Presidente da República e as sondagens davam-lhe na campanha eleitoral uns módicos 8%" e que, enquanto autarca no Porto, sempre teve "fraca aptidão para ganhar sondagens".

"Quando há 11 meses esta Comissão Política tomou posse, o ponto de partida não eram os inquéritos de opinião feitos de forma mais ou menos séria. Eram e são os resultados e esses deram-nos votações de 11% nos principais municípios do país e um resultado igualmente baixíssimo à escala nacional."

Referindo-se a Luís Montenegro, que o desafiou a eleições diretas no PSD, Rui Rio foi preponente. "Há uma coisa que sempre me faltou e ainda estou à espera que é perder eleições. Enquanto que, os que me desafiam, têm ao desafio inverso: Estão à espera de conseguir ganhar uma eleição pela primeira vez na vida".