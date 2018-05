O presidente do PSD, Rui Rio, apontou hoje uma "completa ausência de programação" no investimento em equipamentos do sistema prisional, e lamentou que áreas que não tiveram apoios comunitários tivessem ficado para trás."À semelhança do que existe na Lei da Programação Militar, a forma mais aconselhável de resolver isto será programar no tempo e executar no tempo na medida das disponibilidades orçamentais do país", defendeu, em declarações aos jornalistas no final de uma reunião de mais de três horas com a Direcção Geral de Reinserção e Serviços Prisionais.O presidente do PSD lamentou ainda a "escassez de meios" na componente de reinserção social e apontou que, à medida que vai tendo mais reuniões na área da justiça, se dá conta dos "problemas alargadíssimos do sector", muito para lá do que se vê nas notícias."Desde 1986 privilegiámos sempre o investimento nas funções onde havia apoio comunitário, nas funções onde não havia apoio comunitário, Portugal foi desleixando um bocadinho e as funções de soberania tiveram esse problema", considerou.Desde segunda-feira e pelo menos até 7 de Junho, o presidente do PSD está a realizar uma série de iniciativas e reuniões no sector da Justiça, tal como já fez para a saúde no mês passado.Hoje, Rui Rio reunir-se-á ainda com o Conselho Superior dos Tribunais Administrativos e Fiscais e participará no jantar comemorativo do 35º Aniversário do Tribunal Constitucional.