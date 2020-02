Rio ataca aumentos dos magistrados e “arrogância” na Justiça

Rui Rio encerrou o 38.º Congresso do PSD em Viana do Castelo com avisos à oposição, um aceno ao CDS-PP e até falou do aquecimento global. Não muda o estilo de fazer oposição ao Governo, mas também não apresenta medidas concretas, a não ser acerca de uma eventual reforma ao sistema político.

"A complexidade inerente à resolução de novos e crescentes problemas, em grande parte de origem global, acrescida do consequente enfraquecimento do odre politico e corrrspondente fortalecimento dos poderes fáticos de perfil corporativo ou setorial, fazem da atividade politica um exercício cada vez mais difícil e de menor eficácia. A consciência desta circunstância tem de levar os partido e demais agentes políticos a serem mais comedidos nas promessas e mais preparados na ação", afirmou. "Menos fazedores de notícias e mais construtores de soluções", atirou, sendo aplaudido pela audiência.

No arranque do discurso, Rio acenou ainda ao CDS-PP, "partido que, em diversos momentos – e alguns deles bem difíceis – partilhou com o PSD a governação do País". "Tenho como muito relevante, senão não como decisivo para o futuro de Portugal, o diálogo entre os partidos políticos. Na politica não devemos ter inimigos, mas, tão só, adversários."



As críticas ao Governo não tardaram: "Um Governo que não reforma e que se limita a gerir a conjuntura, é um Governo que não está a preparar o futuro de Portugal." Rio adianta ainda que o crescimento não deve ser medido pelo consumo privado, mas pela produção. "Temos, também por isso, de apostar num crescimento económico assente na produção de bens transacionáveis de maior valor acrescentado, de molde a se conseguir equilibrar as nossas contas externas e potenciar um melhor nível de vida aos portugueses. Da forma como o Governo tem vindo a fazer, jamais o o País terá condições de pagar melhores salários e conseguir que a nossa economia possa criar melhores empregos."



"Com esta governação os portugueses podem ter alguma ambição, desde que ela seja poucochinha", considerou, sendo aplaudido pelo Congresso e com gritos de PSD.



O ataque à carga fiscal

O Governo e os seus aliados "amarrados que estão às concepções mais primárias da luta de classes, "vêem o capital como o elemento explorador do trabalhador, em vez de olhar para as empresas como unidades produtoras de riqueza". "É assim que aparece a maior carga fiscal da história de Portugal. Uma carga fiscal própria de uma governação fortemente marcada pela ideologia comunista e socialista", critica.



O líder frisou ainda o baixo investimento público. "Não admira que nesta governação socialista a degradação da qualidade dos nossos serviços públicos se tenha afundado de forma nunca antes observada."



E na Saúde? Salvem as PPP

"Na Saúde, aumentam os tempos de espera para consultas e cirurgias, agravam-se as dívidas a fornecedores, cresce a desmotivação por força das fracas condições de trabalho, crescem as ameaças à integridade física dos profisionais, faltam recursos humanos e tardam em aparecer os médicos de família para os 700 mil portugueses que não o têm", sublinhou Rio.



No campo da Saúde, Rio defendeu as parcerias público-privadas: "É certo que a iniciativa privada é comandada pelo lucro e que muitas vezes não se comporta com padrões éticos aceitáveis", contudo, tal não deve coibir o PS de recorrer às PPP. "Se através delas o Estado conseguir custos mais baixos e o utente for mais bem tratado, por que razão, nesse enquadramento, não se deve fazer a parceria?" Rio pediu melhores gestores, autonomia e maior intervenção privada. "Precisa de mais fiscalização no combate ao desperdício e, muito provavelmente, nas deteção de relações comerciais menos transparentes nas aquisições de bens e serviços."



Apelou aos reformados, a quem acontece uma questão "inadmissível": "Um trabalhador atinge a idade da reforma que por força do nosso problema demográfico, se alcança cada vez mais tarde - e depois, por degradação dos serviços do Estado, ainda tem que continuar a trabalhar por mais uns largos meses (senão mesmo mais de um ano) para que lhe seja reconhecido administrativamente o direito que conquistou ao longo de uma vida de trabalho."



Quanto à educação, Rio elencou a situação de falta de pessoal docente e não docente nas escolas; na segurança, pediu melhores condições de trabalho.

Na Educação, "assiste-se a uma tendência para o facilitismo que desmotiva os professores e tende a trair o futuro profissional dos alunos".

E o aquecimento global? Uma "medida decisiva"

Rui Rio elaborou ainda o problema do aquecimento global: "Uma matéria decisiva para o futuro do Homem, que não depende de ninguém em especial, mas sim, de todos nós. Se Portugal vale pouco no caminho que o mundo tem que fazer para atingir a neutralidade carbónica e salvar a Humanidade, então, cada um de nos individualmente valerá muito menos." Por isso, apela ao raciocínio ao contrário: "Se cada um de nós não cumprir a sua pequena parte nesta missão, então será a Humanidade, toda ela, que não será capaz de cumprir a sua obrigação", defendeu, ao som de palmas mais tímidas.

Recordou ainda as medidas sociais-democratas quanto à natalidade, "políticas de forte apoio ao nascimento dos segundos e terceiros filhos". Tal levou-o ao agravamento do problema demográfico no interior do País. "O nível de assimetrias regionais que o território nacional apresenta não é próprio de um País desenvolvido. É, sim, característico de um País atrasado", considerou.

Urge apostar na descentralização: "Não é justo, nem é sequer inteligente, abandonar o grosso do nosso território – porque, se por um lado, o condenamos à estagnação, por outro, condicionamos a própria qualidade de vida do pequeno espaço onde tudo concentramos".

Rio pediu medidas, mas não apresentou nenhuma concreta. Não fala em reformar a Segurança Social, mas pede medidas. "No espaço de uma geração teremos, para cada idoso, apenas um trabalhador e meio no ativo, e teremos três idosos para cada jovem. (…) O Governo tem confundido a presente situação conjuntural da Segurança Social com o seu equilíbrio estrutural em face da evolução demográfica que o País está a ter. É certo que o momento presente é importante, mas o que é verdadeiramente decisivo é a garantia de equilíbrio estrutural."



As críticas aos aumentos dos magistrados

O líder do PSD quer ainda reformar o sistema político, para lhe devolver "transparência, verdade e eficácia", e elencou a limitação de mandatos no Parlamento ou revisitar a Lei dos Partidos, entre outras medidas concretas - o que faltou ao longo do discurso.

Mas não fica por aqui, pois também a Justiça pede uma reforma. Ambas vão "reforçar os alicerces do regime. Não o fazer, será permitir que esses mesmos alicerces se continuem a enfraquecer".



"O recente aumento dos vencimentos dos magistrados constituiu um momento em que a Justiça cavou um pouco mais o fosso que a separa do povo, em nome do qual ela deve ser exercida. Foi, aliás, um dos momentos em que o atual Governo - e não só - mostrou que não tem grande problema em ser fraco com os fortes e forte com os fracos."



Criticou a "devassa de processos judiciais na comunicação social", a "arrogância" dos agentes da Justiça, "a incapacidade técnica para lidar com processos mais complexos" e ainda "o corporativismo prevalecente".



Para terminar o discurso de encerramento, Rio deixou um pensamento. "O Homem vive com o que recebe, mas marca a sua vida com o que dá. Por isso, quando estamos na vida pública só conseguiremos marcar a nossa passagem com o que a ela damos. Quem nela está para receber, dela sairá sem qualquer honra ou glória."