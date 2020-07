Para Rui Rio, "o Governo não é responsável pela existência da covid e dos seus efeitos devastadores na sociedade mas é responsável pela resposta dada". Passada a fase de unidade "patriótica", o líder do PSD deixa avisos e reparos ao Governo de António Costa sobre as falhas que se fizeram sentir no combate à pandemia e a forma como serão geridos os fundos europeus que aí vêm.

Rui Rio diz que vem aí um "gigantesco montante de fundos" e que António Costa não pode "cair na tentação política de agradar a todos".

Para o presidente social-democrata, tem sido "altamente preocupante assistir à forma como têm sido geridos a TAP e o Novo Banco", que considera serem "dois monstros" que sorvem o dinheiro dos contribuintes.



No caso concreto do Novo Banco, Rio voltou a criticar que o Governo entregue "milhões de euros" dos impostos dos portugueses a esta instituição bancária e reiterou suspeitas sobre as perdas registadas na venda de imóveis, em momento de alta do mercado imobiliário.



"Tudo isto que temos visto e ouvido é já suficiente para que o Ministério Público se possa debruçar sobre a forma como este contrato de venda do Novo Banco à Lone Star tem vindo a ser executado", defendeu.

Quanto à TAP, Rio diz que "tudo nos faz temer o pior".

"A TAP é uma empresa falida", afirmou o líder do PSD, que diz que "o Governo decidiu de forma temerária entregar-lhe mil milhões de euros" que serviram também para pagar "o lay-off principesco" de alguns dos seus trabalhadores que continuaram a receber 100% dos seus salários apesar de terem os contratos suspensos."É também para isso que vai agora o dinheiro dos portugueses", atacou.

Rui Rio avisa que acabou a tolerância do PSD para as falhas que o SNS tem revelado no tratamento de tudo o que não tem que ver com a covid-19. "Se no início da pandemia tais falhas se podiam compreender, com o decorrer do tempo essas falhas são inaceitáveis", defendeu durante o debate do Estado da Nação.

A Educação é outra área na qual Rio vê a resposta do Governo a falhar. O líder do PSD recordou o aumento das desigualdades provocado pelo encerramento das escolas e diz que "os danos infligidos aos alunos reclamam uma capacidade extrema ao Ministério da Educação para recuperar os atrasos".

Mas a pedra de toque para Rio será a economia. "Sem recuperação económica não haverá meios suficientes para todos os demais setores em particular o social", afirmou, defendendo que o país precisa acima de tudo de saber colocar os avultados fundos europeus ao serviço da economia" e de "moldar a estrutura produtiva de acordo com o que vai ser a nova realidade".

Para o futuro, Rio tem um caderno de encargos que inclui "serviços públicos de maior eficácia", "uma justiça mais célere, mais moderna e mais competente", "investimento público com forte poder de arrasto e efeito multiplicador" e "condições necessárias para que as PME reforcem a competitividade".



Com Lusa