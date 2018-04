Ricardo Salgado, ex-presidente do Banco Espírito Santo, vai ser constituído arguido num novo processo criminal, desta vez no caso EDP, investigação que diz respeito a suspeitas de benefícios de mais de 1,2 mil milhões de euros alegadamente concedidos à principal eléctrica nacional por parte de Manuel Pinho, ex-ministro da Economia do Governo de José Sócrates. Salgado, segundo o Ministério Público, terá ordenado uma transferência de 500 mil euros para uma offshore de Manuel Pinho quando este ainda estava em funções. Os procuradores alegam que tal montante terá servido como contrapartida para Pinho beneficiar o Grupo Espírito Santo.Os pagamentos terão sido feitos entre 18 de Outubro de 2006 e 20 de Junho de 2012 para uma offshore que recebeu o nome Tartaruga Foundation, com sede no Panamá. As transferências terão sido efectuadas pelo Espírito Santo Enterprises - offshore com ligações ao banco português, também sediada no paraíso fiscal das Ilhas Virgens Britânicas.De acordo com um despacho do Ministério Público citado pelo Observador, as transferências terão sido realizadas "por ordem de Ricardo Salgado" ao "aqui arguido, ex-ministro da Economia, Manuel Pinho".O MP considera que a explicação para esses pagamentos foram feitos de forma a que Manuel Pinho beneficiasse o Grupo Espírito Santo e a EDP (da qual o BES era accionista) enquanto se encontrava em funções. Enquanto Pinho foi ministro da Economia (Março de 2005 a Julho de 2009), a ES Enterprises transferiu um total de cerca de 508 mil euros por via de uma transferência mensal de valor exactamente igual: 14.963,94 euros."Em 10 de Março de 2005, cessei a minha relação profissional com o BES/GES, uma vez que aceitei o convite para integrar o XVII Governo Constitucional", garantiu Manuel Pinho quando questionado pelo Observador, no início do ano.Salgado é suspeito de ter tomado um conjunto de decisões em termos de legislação de produção e venda de electricidade que terão beneficiado a EDP num total de cerca de 1,2 mil milhões de euros. O BES chegou a deter 3% do capital da empresa de electricidade, usufruindo desses supostos benefícios enquanto accionista.Salgado é já arguido em três outros casos: Monte Branco, Universo Espírito Santo e Operação Marquês.