O ex-presidente do BES deveria responder a propósito do caso EDP, sobre o alegado favorecimento pelo Governo da empresa nos contratos para venda de electricidade (CMEC).

Ricardo Salgado esteve esta terça-feira no Departamento Central de Investigação e Acção Penal (DCIAP) de Lisboa, onde deveria responder a propósito do caso EDP, sobre o alegado favorecimento pelo Governo da empresa nos contratos para venda de electricidade (CMEC). No entanto, Salgado recusou-se a prestar declarações. "A diligência realizou-se. O arguido optou por não prestar declarações em relação aos factos que lhe foram imputados", respondeu a Procuradoria-Geral da República aos jornalistas.



À entrada para o interrogatório, o ex-presidente do BES alegou estar inocente, garantindo que iria ter oportunidade para esclarecer tudo. "Acredito na justiça", disse aos jornalistas.



Salgado foi constituído arguido em Abril deste ano, por suspeitas do crime de corrupção, na sequência de pagamentos que Manuel Pinho terá recebido do Grupo Espírito Santo na altura em que era ministro da Economia e após sair do Governo.