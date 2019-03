O antigo presidente do Banco Espírito Santo Ricardo Salgado , e a mulher, Maria João Salgado, foram, esta terça feira, fotografados no aeroporto de Lisboa. A presença do casal não passou despercebida a vários passageiros, que o reconheceram de imediato. Salgado e a mulher apanharam um avião para Genebra, provavelmente para passar uns dias com a filha, Catarina Amon.Apesar de ser arguido em vários processos-crime, Ricardo Salgado não está impedido de sair do País. Apenas está obrigado ao Termo de Identidade e Residência, que o obriga a comunicar ao tribunal uma ausência da área da sua residência por um período superior a cinco dias. Em 2017, quando foi constituído arguido na Operação Marquês , Salgado ficou impedido de sair do País, mas entretanto esta medida de coação foi revogada.