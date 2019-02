Para o ex-líder do BES e do Grupo Espírito Santo (GES), Passos Coelho fez declarações, como primeiro-ministro, que aumentaram a queda das ações.

Ricardo Salgado acusa Pedro Passos Coelho de ter contribuído para o colapso do BES. Para o ex-líder do BES e do Grupo Espírito Santo (GES), Passos Coelho fez declarações, como primeiro-ministro, que aumentaram a queda das ações e a fuga de capitais do BES no verão de 2014.



Leia toda a história no Correio da Manhã deste domingo.