O presidente da Câmara de Vila Franca do Campo, Ricardo Rodrigues, vê com "naturalidade a abertura de inquérito" da Procuradoria-Geral da República (PGR), que está a investigar uma adjudicação da concessão de um espaço de restauração à associação do irmão do autarca. Contudo, diz que não é da sua "área de conhecimentos" saber se este negócio, feito por concurso público, constitui alguma incompatibilidade."Vejo com naturalidade a abertura de inquérito, por regra as denúncias ao Ministério Público dão lugar a inquérito e espero que tenha o mesmo desfecho que o do Tribunal de Contas que foi arquivado. O processo de concurso e concessão do espaço da Rotunda dos Frades foi tratado e consta, de forma transparente, de quatro atas de reuniões ordinárias da Câmara, os requisitos essenciais são: renda de 35 mil euros e equipar a cozinha no valor de 120 mil euros, que finda a concessão, reverte para propriedade da Câmara. Alugar uma tenda de 1000 m2 para as festas de São João todos os anos", frisou o autarca, num email escrito àEm causa está a adjudicação da concessão a Luís Rodrigues, irmão do autarca de Vila Franca do Campo, e Orlando Guimarães, marido da vereadora socialista Nélia Guimarães, que fundaram a Associação Amigos de Vila Franca do Campo a 6 de Fevereiro de 2018, um mês e meio antes da abertura do concurso público. No dia 23 de Março de 2018, o presidente da Câmara determinou - por despacho directo - a abertura do procedimento com vista à concessão do direito de exploração. O concurso terminou no dia 14 de Abril e foi ganho pela associação do seu irmão.Além disso, Ricardo Rodrigues consultou outros partidos em relação à construção do restaurante, que não constava no orçamento. Porquê? Em sede de Assembleia Municipal no passado dia 22 de Junho, o autarca socialista admitiu que "não se lembra" de levar o processo a este órgão. "Devo dizer que não me lembro. Mas sei todos os mecanismos legais para ultrapassar a questão. Pode haver alguma falha. Se houver, assumo e tentarei resolver dentro da legalidade a questão", explicou em AM, num momento captado pelas câmaras da RTP Açores. Recorde-se que o PSD fez uma participação deste caso para o Ministério Público, que já abriu um inquérito sobre este assunto. Os sociais-democratas queixam-se do aviso de concurso público não ter sido publicado em Jornal Oficial. Confrontado pela SÁBADO, o presidente de Vila Franca da Campo não respondeu directamente, escrevendo apenas que "o aviso de concurso foi publicado num jornal da ilha, dois dias seguidos, foi publicado no sítio da Câmara Municipal e nove entidades levantaram o respectivo caderno de encargos."Tal como a SÁBADO avançou no passado dia 20 de Junho, a Procuradoria-Geral da República (PGR) está a investigar a adjudicação da concessão de um espaço de restauração, uma obra camarária avaliada em 90 mil euros, a uma associação do irmão do socialista, Luís Rodrigues, e do marido da vereadora socialista Nélia Guimarães. Fonte oficial da PGR confirmou que uma participação do PSD/Açores "deu origem a um inquérito que se encontra em investigação e está sujeito a segredo de justiça".