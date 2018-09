Foi revelada a identidade de uma das mulheres de Fábio Poças, o jihadista português conhecido por Abdurahman Al Andalus. De acordo com o jornal The Sunday Times trata-se de Ruzina Khanam, uma britânica nascida em Londres em 1992, filha de um casal originário do Bangladesh.

Tal como a SÁBADO já tinha revelado – e o próprio admitido numa entrevista exclusiva –, na Síria, onde se juntou ao auto-proclamado Estado Islâmico, Fábio Poças tinha três mulheres. Uma era a portuguesa natural da Holanda Ângela Barreto. Outra uma mulher que tinha conhecido em território sírio e que já tinha uma criança. A primeira era então Ruzina Khanam.

Os dois conheceram-se em Londres, para onde o português tinha imigrado para estudar arte e tentar uma carreira no mundo do futebol. De acordo com as informações recolhidas pela SÁBADO, foi para se poder casar com Ruzina que Fábio Poças acabou por se converter ao Islão. No entanto, acabou por entrar num processo de radicalização que mais tarde o levou à Síria.

A relação com a mulher terá mesmo estado na origem dessa viagem. Segundo apurou a SÁBADO, foi depois de se separar de Ruzina que Fábio Poças entrou em rápido processo de radicalização. Em Outubro de 2013 estava na Síria. No entanto, em Londres, Ruzina estava grávida. A criança acabou por nascer no início de Junho de 2014, na capital britânica. Foi baptizada de Noor Al Andalus.

Em 2015 a mulher e a criança conseguiram viajar para o território do grupo terrorista, onde se juntaram a Fábio Poças e às suas duas outras mulheres. Actualmente as três continuam no pouco território controlado pelos jihadistas do Estado Islâmico. De Fábio Poças há quase um ano que não se sabe do seu paradeiro – mas não há qualquer confirmação oficial da sua morte, algo que poderá nunca vir a acontecer.

Tal como a criança, Ruzina terá direito à nacionalidade portuguesa. E o seu eventual regresso à Europa e a Portugal é algo que preocupa as autoridades nacionais. Como a SÁBADO já noticiou, estima-se que existam cerca de 18 crianças filhas de jihadistas portugueses na região do conflito na Síria e no Iraque. Todas elas, bem como as mulheres com quem eles casaram, poderão adquirir a nacionalidade. Já a maioria dos seus maridos, estarão desaparecidos ou dados como mortos.



O primeiro a falecer foi Joni Miguel Parente que, em Maio de 2014, cometeu um atentado suicida no Iraque. O segundo foi Sandro Monteiro que, em Outubro do mesmo ano terá sido vítima de um bombardeamento da coligação internacional em Kobane. Já em Janeiro de 2015 foi a vez de Micael Batista ser atingido na mesma cidade por um míssil. Em Julho desse ano foi a vez de Luis Carlos Almeida, um português com origens cabo-verdianas e que partiu de França para a Síria morrer em combate. Meses depois, Sadjo Turé, um português com origens guineenses – e o único criado como muçulmano – foi abatido em confrontos com as tropas de Bashar al Assad. Recentemente foi noticiada a morte dos irmãos Edgar e Celso Rodrigues da Costa, algo que a SÁBADO não conseguiu confirmar até ao momento. Estão em parte incerta Fábio Poças, Nero Saraiva, Steve Duarte Amieiro e Mickael dos Santos.