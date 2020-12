Restrições entre concelhos começam à meia-noite. O que pode fazer no Ano Novo?

O Governo relaxou as medidas durante a época festiva do Natal, mas as restrições vão voltar em força na passagem de ano e começam já esta quinta-feira, dia 31 de dezembro. A partir da meia-noite, será proibida a deslocação entre concelhos, uma medida que ficará em vigor até às 5h de dia 4 de janeiro e faz ainda parte do atual estado de emergência, que termina no final do dia 7 de janeiro.

Pelo meio, Portugal continental terá ainda o recolher obrigatório às 23h de dia 31 de dezembro, enquanto a circulação na via pública ficará proibida até às 5h e a partir das 13h dos dias 1, 2 e 3 de janeiro de 2021.

A partir de dia 4 voltam os escalões de risco e as medidas em vigor de cada concelho, com base no risco de transmissão da covid-19, calculado com base na lista divulgada pelo Governo no passado dia 17 de dezembro.

Na segunda-feira, dia 4, o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, irá ouvir os partidos com assento parlamentar antes de propor a renovação do estado de emergência, para o período de 8 a 22 de janeiro, que deverá ser votado no Parlamento no dia seguinte.

Após a aprovação do decreto, o Governo irá decidir as medidas que ficarão em vigor e atualizar a lista de concelhos de risco extremamente elevado, muito elevado e elevado. Na mais recente atualização da lista no boletim da DGS existiam 116 concelhos nos dois níveis de maior risco, 26 deles no patamar de risco extremamente elevado.





Medidas Ano Novo e Natal

Conheça tudo o que pode fazer a partir desta quinta-feira, dia 31 de dezembro de 2020:

Dia 31 de dezembro: A circulação entre concelhos está proibida a partir das 00:00 e na via pública fica vedada após as 23:00. Os restaurantes vão poder funcionar até às 22:30. Estas restrições vigoram em todo os concelhos, independentemente do escalão de risco.

Dias 1, 2 e 3 de janeiro: Durante estes dias, e até às 5:00 da madrugada de 4 de dezembro, não é permitida a circulação entre concelhos, enquanto a circulação na via pública está vedada depois das 13:00. Quanto à restauração, os estabelecimentos podem estar abertos ao público até às 13:00, sendo que depois dessa hora poderão continuar a funcionar mas somente para entregas ao domicílio. Tal como no dia 31 de dezembro, estas medidas aplicam-se a todos os concelhos.

Dias 4, 5, 6 e 7 de janeiro: Neste período vão aplicar-se as regras restritivas previstas no decreto que renova o estado de emergência e que se aplicam de acordo com o nível de risco por concelho;

- A realização de festas de carácter público ou abertas ao público será proibida entre 31 e 3 de janeiro (inclusive), estando também proibidos os ajuntamentos na via pública com mais de seis pessoas.