Restrições de circulação nos próximos dois fins de semana. Conheça as medidas aprovadas

Depois de mais de quatro horas de reunião, o Conselho de Ministros decidiu medidas concretas a aplicar durante o período de estado de emergência que vai vigorar, para já, até 23 de novembro.O Conselho de Ministro esteve reunidos para ver como "eliminar as dúvidas jurídicas de testagem e medição da temperatura e a legalidade de uma série de tarefas por profissionais que não profissionais de saúde, a limitação de horários ou de sair em alguns dias da semana", começou por dizer o primeiro-ministro, em conferência de imprensa que começou já passava da meia-noite. António Costa acrescentou ainda que a situação é grave e que isso levou a esta tomada de medidas.Ficam assim previstas as possibilidades de controlo de temperatura nos locais de trabalho, acesso ao trabalho, transportes e espaços comerciais, e da "exigência de testes rápidos para acesso a estabelecimentos de saúde, lares, estabelecimentos de ensino, saídas do país, estabelecimentos prisionais". Também fica prevista "a utilização por acordo de serviços de saúde do setor social e privado".A possibilidade de mobilização de recursos humanos, "em particular de pessoal de saúde", mas também de professores e militares das forças armadas. Está "identificados 915 funcionários públicos e 128 docentes sem componente letiva que vão ser,mobilizados para apoiar os profissionais de saúde neste esforço de rastreio dos doentes Covid. Estes profissionais são considerados grupo de risco para as suas funções e darão ajuda aos profissionais de saúde, a partir de casa.Também fica prevista a possibilidade de limitar a circulação. A partir de segunda-feira, entre as 23h e as 5h, ficam limitadas as deslocações na vida pública, com exceções. "A razão fundamental que explica esta medida é nós termos a nítida opção de que o convívio social tem papel importante no contagio e que esse convívio se desenvolve no período pós-laboral. Num quadro mostrado pelo primeiro-ministro, mostrava-se que 68% dos contágios acontecia nos convívios familiares, "porque se sentem mais em confiança". "Nos próximos dois fins de semana vigorará também uma limitação de circulação de circulação nas tardes de sábado e domingo. Ou seja, limitação de sair de casa a partir das 13h e até às 5h, nos 121 concelhos de maior risco no país", anunciou António Costa."Não podemos estar na casa de cada um e temos de limitar estes contágios nas próximas duas semanas. O esforço que temos de fazer agora é fundamental para conter a evolução desta pandemia."Para o comércio, António Costa admite que estas medidas "são muito limitadoras", mas que estas pode funcionar com o take-way. No entanto, lembra que a evolução da pandemia pode ser mais penalizadora a longo prazo, para todos.Dizendo que quem não cumpre,"mais do que uma questão penal, é uma questão individual". Não falando assim em multas para quem não cumpre o recolher obrigatório.O primeiro-ministro fala na prioridade de manter o ensino e a atividade profissional, daí a opção de limitar os tempos livres, com o recolher obrigatório durante a semana e nos próximos dois fins de semana, para os 121 concelhos de maior risco de transmissilibilidade.António Costa sublinhou ao longo da conferência de imprensa que estas medidas "são altamente restritivas, mas que têm de ser tomadas para controlar a pandemia. É neste esforço de novembro que vamos ganhar dezembro".