Partidos querem construção da nova ala pediátrica resolvida "com urgência". Há dez anos que o projecto existe.

A Assembleia da República publicou hoje, no Diário da República, uma resolução na qual recomenda ao Governo que desbloqueie "com urgência" a construção da nova ala pediátrica do Hospital São João, no Porto.



"A Assembleia da República resolve, nos termos do n.º 5 do artigo 166.º da Constituição, recomendar ao Governo que realize com urgência todos os actos e procedimentos administrativos necessários para que a administração do Hospital São João, no Porto, inicie o processo de construção da nova ala pediátrica", lê-se na recomendação.



Há dez anos que o hospital tem um projecto para construir uma ala pediátrica, mas desde então o serviço tem sido prestado em contentores.



Em Janeiro de 2017, o Ministério da Saúde aprovou a construção da ala pediátrica, anunciando um investimento de cerca de 20 milhões de euros.



O Governo autorizou a 19 de Setembro a administração do Centro Hospitalar Universitário de São João a lançar o concurso para a concepção e construção das novas instalações do Centro Pediátrico.



O parlamento aprovou a 27 de Novembro, por unanimidade, a proposta de alteração do PS ao Orçamento do Estado para 2019, de forma a prever o ajuste directo para a construção da Ala Pediátrica, cuja obra o director clínico do São João prevê arrancar em 2019 e concluir em 2021.



A ministra da Saúde afirmou no início de novembro, no Parlamento, que não dormirá tranquila enquanto o problema da nova ala pediátrica do hospital de São João não estiver resolvido, mas não se comprometeu com datas e rejeitou a possibilidade de um ajuste directo para a obra.