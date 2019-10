Os bolos na festa da noite eleitoral do PS

Na sala do piso -1 do Altis Grand Hotel, ouviram-se este domingo dois discursos, o da secretária-geral adjunta do PS , Ana Catarina Mendes, e o do primeiro-ministro, António Costa e aplausos eufóricos dos socialistas. Mas havia mais: jotas a fazerem contas nos seus telemóveis - ansiosos por serem eleitos deputados - e lamentos pela falta de comida. Os jotas foram eleitos, como é o caso de Filipe Pacheco e Miguel Costa Matos, mas a comida naquele dia não passou de um jarro de café, um jarro de leite e 52 bolos em miniatura, como queques de chocolate, macarrons e pastéis de belém. "Epá, estão mesmo a cortar no orçamento", brinca um dos militantes. "São das cativações!", responde um jornalista ao lado, em tom de brincadeira.Brincadeiras à parte, concretizou-se o que todas as sondagens apontavam: o PS venceu as legislativas 2019 sem suar muito. A dúvida era outra: os socialistas iam governar com ou sem maioria absoluta? Se no início da campanha legislativa o líder parlamentar do PS, Carlos César, disse ser fundamental "uma maioria expressiva para evitar bloqueios e inércia", os socialistas mudaram de versão na noite eleitoral: a maioria absoluta "nunca" foi um objetivo e agora quer repetir a geringonça."Os portugueses gostaram da geringonça", disse este domingo o primeiro-ministro António Costa no Altis Grand Hotel. "O PS reforçou claramente a sua posição política em Portugal", acrescentou. Os maiores aplausos vinham das filas da frente: os ministros Mário Centeno e Pedro Nuno Santos, Carlos César, Ferro Rodrigues, a mãe de Costa Maria Antónia Palla e a deputada Isabel Moreira. "O PS nunca estabeleceu essa meta [de maioria absoluta]. Essa meta é sempre muito improvável", frisou.Não deu a maioria absoluta e Costa não se importa: o Executivo socialista se governar parceiros parlamentares. De acordo com Costa, o PS cumpriu o que sempre quis e quer repetir o acordo parlamentar com o PCP e BE. Desta vez, querem também falar com PAN e Livre. "O PS vai empenhar-se, como é seu dever, em garantir a construção das soluções de estabilidade no horizonte da legislatura. Vamos procurar junto dos parceiros parlamentares renovar a solução política que os portugueses querem que continue", disse Costa.Este é o discurso repetido pelos membros do Executivo ao longo da tarde. Após as primeiras projeções, o ministro Pedro Nuno Santos admitiu aos jornalistas que é seu "desejo" manter os mesmos parceiros, enquanto o secretário de Estado Duarte Cordeiro admitiu àque o PS "não fechará a porta a partidos que queiram estabelecer qualquer tipo de acordo connosco quanto ao futuro", mais concretamente o PAN e o Livre."O PS teve nestes últimos quatro anos entendimentos políticos com o PAN e portanto parece-me que é um partido que resultará naturalmente em conversas e disponibilidade. O próprio pan veio sinalizando isso. Já o Livre não sabemos se vai eleger ou não, mas também ja se mostrou disponível. E não vamos fechar a porta ao diálogo", frisou.Até à meia-noite, hora a que Costa começou a discursar, a tarde e noite passaram lentamente. A única constante era o arsenal de câmeras e televisores que esperavam para captar os rostos mais conhecidos dos socialistas. Esse aparato chamou a atenção dos hóspedes. É o caso de Tao e Lu, que chegaram esta tarde de Beijing. "O que é que está aqui a acontecer", perguntou o casal à, enquanto tirava fotos da confusão. Os chineses não falavam nem português, nem inglês, e usavam uma máquina de tradução para comunicar. Quando descobriram que era o primeiro-ministro e que hoje eram as eleições legislativas, abriram a boca em surpresa e berraram um enorme "Ohhhhhh!"Na fila da frente para ver António Costa estavam ministros, fotógrafos e… Shirley e Rena, duas britânicas que quiseram passar a última noite em Portugal "a ver o primeiro-ministro"."Quando voltámos do jantar, vimos imensas câmeras e pensámos 'o que é isto?!' Toda gente aqui estava com os seus fatos, tão sérios. Ficámos curiosas. Não acreditámos quando nos contaram que o primeiro-ministro ia discursar. É aqui que vamos ficar o resto da noite, decidimos agora!", explicaram as turistas à SÁBADO.Mal chegaram à sede socialista, os socialistas meteram conversa com as jovens. "Um professor e um membro do PS veio falar connosco. Dizem que os socialistas sabem festejar. Talvez depois disto me torne socialista", dizem em tom de brincadeira.