A Comissão Parlamentar de Inquérito às rendas do sector energético aprovou, esta quinta-feira, por unanimidade a audição de 100 personalidades e 17 entidades.

Os requerimentos foram votados em bloco, tendo sido aprovados todos os nomes pedidos, entre eles António Costa, Passos Coelho, José Sócrates, Pedro Santana Lopes e Durão Barroso.

No início da reunião, o PS pôs à consideração dos restantes partidos a possibilidade de só votar a audição de Costa depois de iniciados os trabalhos, caso se justificasse. Mas PSD, BE, PCP e CDS decidiram manter a votação dos requerimentos apresentados e a ideia de realizar as audições de forma cronológica.

O primeiro-ministro e os ex-primeiros-ministros terão, como sempre nestes casos, a prorrogativa de responder por escrito à Comissão, caso assim o entendam.

Com a sessão legislativa a aproximar-se do fim, a Comissão Parlamentar de Inquérito terá uma agenda preenchida para ouvir as 100 personalidades e 17 entidades que foram aprovadas esta quinta-feira.

Mercês Borges, a presidente da Comissão, determinou que haverá duas audições todas as terças (ou seja, de manhã e de tarde, sempre que não haja plenário) e às quartas no final do plenário. Excepcionalmente, a comissão poderá reunir noutros dias da semana. Pelas contas de Mercês Borges, haverá "no máximo 27 reuniões até ao fim de Julho".