A partir do próximo dia 1 de julho algumas casas podem ficar mais baratas em Lisboa. Nesse dia entra em vigor o programa de arrendamento acessível, lançado pelo Governo para ajudar as famílias que não têm capacidade para pagar os valores de mercado, mas também ganham demais para se candidatarem aos programas de habitação social, a arrendar casa na capital e no resto do país.

Para ter acesso ao programa, os indivíduos não podem ter um rendimento anual bruto superior a 35 mil euros, ou seja, um vencimento mensal na ordem dos 2.500 euros. No caso de um casal, o limite máximo são os 45 mil euros. E para os agregados com filhos, o rendimento anual bruto máximo pode subir 5.000 euros por cada um. Por exemplo, um casal com dois filhos pode aceder ao programa se o rendimento anual não for superior a 55 mil euros.

O objetivo do Governo é que as rendas fiquem 20% mais baixas do que os preços praticados pelo mercado, por isso, os valores variam consoante o concelho. Há seis escalões e no mais elevado encontra-se apenas Lisboa onde as rendas máximas serão 600 euros para um T0, 900 euros para um T1, 1.150 para um T2 e 1.375 para um T3, 1.550 para um T4 e 1.500 para um T5. Porto, Cascais e Oeiras foram colocados no segundo escalão e aqui as rendas máximas são um pouco mais baixas: 525 euros (T0), 775 euros (T1), 1.000 (T2), 1.200 euros (T3), 1.350 euros (T4) e 1.500 (T5).

Para motivar os proprietários, o Governo isenta-os da taxa de 28% que incide sobre os rendimentos prediais e poderão ainda ter uma redução do Imposto Municipal de Imóveis. Mas em Lisboa, segundo Ricardo Sousa, CEO da imobiliária Century 21 Portugal, muitos não terão interesse nisso. "Dentro da cidade há várias realidades. Mas no núcleo histórico, onde a pressão turística faz com que os preços sejam mais elevados, é impossível que estes valores venham a ser praticados", disse à SÁBADO.

Mas há zonas onde o programa terá impacto. "À medida que nos afastamos da linha de rio, há zonas residenciais, como Olaias, Olivais, Benfica e da Segunda Circular para fora, onde os valores da mediana praticados podem levar os proprietários a enquadrar-se no programa."

Para o administrador da Century 21 Portugal, a iniciativa é positiva. "É necessário criarem-se alternativas." Mas salienta que a medida poderá não ter o impacto desejado. "O grande desafio que existe no mercado de arrendamento em Portugal é a informalidade. Muitos contratos são feitos entre particulares, através de acordos verbais, com evasão fiscal. E os benefícios fiscais oferecidos pelo programa acabam por não ser relevantes", diz Ricardo Sousa.

Mas o administrador acredita que alguns proprietários, para se protegerem em caso de problemas com os inquilinos, aproveitem a medida para legalizar os seus contratos. Ainda assim, o programa terá pouca abrangência. "Em termos de quota de mercado, penso que ocupará uma pequena parte do mercado, mas é um excelente ponto de partida para a formalização."