Inspecção-Geral de Educação e Ciência identificou estabelecimentos de ensino e docentes que promoveram viagens de finalistas. Implicados podem ser sancionados com processos disciplinares

Um relatório da Inspecção-Geral de Educação e Ciência identificou escolas e professores que promoviam viagens de finalistas junto dos alunos. De acordo com a notícia avançada pelo Jornal de Notícias, responsáveis dos estabelecimentos de ensino e docentes - alguns que chegavam mesmo a acompanhar os alunos nas viagens - podem incorrer em sanções disciplinares.



O jornal acrescenta ainda que o Ministério da Educação proibiu 811 agrupamentos de ensino secundário de promover ou organizar viagens de finalistas, na sequência do relatório, enviado também para a Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE) e para o Instituto do Consumidor.



Já no início de Fevereiro, o JN dava conta de dezenas de actos inspectivos por parte da Inspecção-Geral de Educação após uma denúncia sobre alegados actos de promoção em "contexto escolar", o que não é permitido. Na altura, os inspectores destacados para esta investigação questionaram vários presidentes de associações de estudantes e directores de escolas.



"As escolas receberam uma comunicação sobre as viagens de finalistas", mas "o aviso do Mistério da Educação peca por tardio porque, nesta altura, as viagens que se vão realizar já estão todas organizadas", afirmou o presidente da Associação Nacional de Directores de Agrupamentos.



Recorde-se que as viagens de finalistas do 12.º ano acontecem, normalmente, nas férias da Páscoa. A GNR já começou a operação "Spring Break", que pretende prevenir e alertar os jovens para os comportamentos de risco relacionados com o consumo de drogas e álcool.



O destino de eleição dos jovens estudantes portugueses é o sul de Espanha.