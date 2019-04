Seguradora recusou-se a pagar crédito à habitação de cliente à CGD por este se encontrar alcoolizado quando morreu. Relação do Porto defende que limite legal se aplica mesmo em acidentes não provocados pela ingestão de álcool.

O Tribunal da Relação do Porto deu razão a uma seguradora que recusou pagar um crédito à habitação de um cliente à Caixa Geral de Depósitos por este se encontrar alcoolizado no momento em que morreu, ainda que não se tenha apurado que o álcool tenha tido responsabilidade na causa da morte.

José, conta o Público, tinha 42 anos, estava desempregado há algum tempo e tinha 35 mil euros de um empréstimo à habitação de 45 mil euros para pagar à Caixa Geral de Depósitos quando morreu. No final de junho de 2014, caiu, bateu com a cabeça e nunca mais recuperou de um traumatismo cranioencefálico. No momento da morte, tinha 1,45 gramas de álcool no sangue.

A viúva acionou o seguro de vida obrigatório feito com a Fidelidade, tendo sido informada que o marido nunca avisara a companhia que se tornara alcoólico. Porém, segundo o mesmo jornal, quando assinou a apólice, José disse que consumia uma garrafa de vinho verde por dia. A Fidelidade fechou o acordo, mantendo a cláusula de exclusão de responsabilidade: esta diz que a companhia não teria nada a pagar caso o segurado acusasse "consumo de produtos tóxicos, estupefacientes ou outras drogas fora de prescrição médica, bem como quando lhe for detetado um grau de alcoolemia superior a 0,5 gramas por litro de sangue".

Nunca se descobriu o motivo da queda fatal e, o juiz do Tribunal de Marco de Canavezes, ordenou que a seguradora pagasse o valor em falta à CGD. Para o magistrado, a questão da taxa de álcool no sangue só pode ser aplicada em situações em que da ingestão de bebidas resultem acidentes graves ou morte. "A simples presença de uma taxa superior a 0,50 gramas/litro não pode determinar a exclusão de responsabilidades da companhia de seguros", determinou a sentença da primeira instância, citada pelo Público. Para o juiz, tal postura podia levar " a situações absurdas" – como haver uma herança que não é entregue porque alguém morre vítima de uma doença prolongada, mas bebeu na altura em que morreu.

Mas o Tribunal da Relação do Porto deu razão à seguradora, que recorreu da primeira decisão, invocando jurisprudência do Supremo Tribunal de Justiça. Segundo esta decisão, qualquer pessoa que acuse uma taxa de álcool no sangue acima do permitido pode perder direito à cobertura do seguro. A família de José já recorreu para o Supremo Tribunal de Justiça.