irregularidades graves no banco. Regulador refere que responsabilidade é do Ministério do Trabalho porque ainda decorre o período transitório para a ASF regular a mutualista.

"No decurso do período de transitório, não há qualquer disposição legal que habilite a ASF a aferir a idoneidade ou a qualificação de titulares de órgãos associativos das associações mutualistas com vista a autorizar ou a fazer cessar o exercício de funções, cabendo-lhe, nos termos da lei, analisar o sistema de governação no contexto da monitorização da convergência com o regime de supervisão financeira do setor segurador", afirma o regulador de seguros em nota publicada no seu site.

A ASF relembra ainda que, no período de transitório de 12 anos, apenas lhe compete "a monitorização e verificação da convergência das associações mutualistas com o regime da atividade seguradora, exigindo a elaboração de um plano de convergência e recolhendo informação sobre a entidade, a atividade, os produtos e outra que seja necessária para aferir da adequação do plano de convergência e do respetivo cumprimento".



Em reunião esta quinta-feira com o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, no Palácio de Belém, em Lisboa, o presidente da ASF, José Figueiredo Almaça, já havia indicado à Agência Lusa que "o assunto da idoneidade não tem que ver com a ASF no período transitório", justificando que só depois deste período de convergência é que a ASF ficaria com esta responsabilidade. Assim, considerou, para já a regulação da mutualista mantém-se no Ministério do Trabalho.



No mesmo dia, mas à noite, os ministérios das Finanças e do Trabalho contrariaram as anteriores declarações do presidente da ASF e afirmaram, numa nota conjunta, que cabe ao regulador dos seguros analisar matérias relacionadas com a idoneidade de Tomás Correia.



Para isso, citaram o artigo do código mutualista que diz que cabe à ASF "analisar o sistema de governação e os riscos a que as associações mutualistas estão ou podem vir a estar expostas e a sua capacidade para avaliar esses riscos".



