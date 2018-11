Existem actualmente 5.280 nomes no Registo de Condenados por Crimes Sexuais contra Crianças (RCCSC). De acordo com a TSF, que teve acesso aos dados do Ministério da Justiça, são mais 250 registos que em igual período do ano passado, com 218 deles a terem sido afixados só este ano – o que quer dizer que houve mais condenações por abuso sexual de menores em 2018.

Em termos de acesso, a base de dados usada para prevenir e investigar este tipo de crime foi consultada por 126 vezes ao longo do presente ano, mais 28 do que em 2017. A consulta é feita exclusivamente por juízes, magistrados do Ministério Público, órgãos de polícia criminal e Comissões de Protecção de Crianças.

Como relata a TSF, o sistema criado há três anos pela então ministra da Justiça, Paula Teixeira da Cruz, oscila de ano para ano, consoante o número de acusações e os nomes que vão sendo apagados devido ao tempo máximo de permanência na lista. Segundo a Lei, os dados pessoais de condenados a abuso sexual de menores são conservados entre 5 a 20 anos, dependendo da gravidade dos crimes.