Registo de interesses é publicado esta semana no site do parlamento

O registo de interesses dos deputados vai ser publicado no "site" do parlamento esta semana, após a aprovação, na comissão da Transparência, do relatório final do grupo de trabalho, foi esta terça-feira anunciado.

Em declarações à Lusa, Jorge Lacão, presidente de Transparência e Estatuto dos Deputados, afirmou que "a questão do registo de interesses ficará definitivamente encerrada na próxima quinta-feira" com a aprovação do relatório do grupo de trabalho encarregado de acompanhar o registo de interesses. Após essa reunião, serão colocados, de uma só vez, na página da Assembleia da República na Internet, os registos dos deputados.

Jorge Lacão disse ainda que a comissão de Transparência enviou ao presidente da Assembleia da República, Ferro Rodrigues, uma nota sobre este assunto, que na segunda-feira recebeu uma carta aberta subscrita por várias personalidades.

A carta era assinada por João Paulo Batalha, presidente da associação Transparência e Integridade, Luís Aguiar Conraria, professor universitário, José Puig Costa, advogado, Joana Amaral Dias, psicóloga e colunista, Mário Frota, jurista e presidente da Associação Portuguesa de Direito do Consumo, Nuno Garoupa, professor universitário, Paulo Morais, professor universitário, Henrique Neto, empresário, Susana Peralta, professora universitária, Eduardo Cintra Torres, professor universitário e colunista, e Raquel Varela, professora universitária.

O documento reúne, num só registo, os interesses, incompatibilidades e impedimentos a que os deputados estão obrigados pela nova lei, aprovada em 2019.