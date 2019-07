00:00 - 7 Incêndios em curso combatidos por 1079 meios humanos, 327 meios terrestres e 0 meios aereos. https://t.co/GxBVjgNeXb #FogosPT pic.twitter.com/fUAiqYLrX5 — Fogos.pt (@FogosPt) July 21, 2019

Foi ainda informado que o número de feridos voltou a subir. No briefing das 20h, a porta-voz do INEM tinha contabilizado 30 feridos, nove deles que tinham sido encaminhados para unidades hospitalares, uma deles em estado grave. Costa Belo refere que há mais um civil com ferimentos leves e que foi assistido no local, não tendo sido necessário transportá-lo para uma unidade hospitalar. No entanto, a especialista do INEM, reconhecendo a existência de mais um ferido, diz que a contagem se fica pelos 30, atualizando a informação anteriormente veiculada.Sobre o número de casas consumidas pelo fogo, o comandante operacional confirmou a existência de algumas habitações consumidas pelas chamas, mas garante que ainda não foi possível fazer o levantamento de casas consumidas.A Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil informoiu pelas 23h35 que estavam várias estradas cortadas, destaque para a Nacional 2 entre Vila de Rei e Fundada. Estavam também cortadas a EN 244, EN 244-1 e a EN 348.A Proteção Civil instalou também um posto de comando em Moção. A informação foi avançada à RTP pelo Presidente da Câmara.