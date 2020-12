O ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, avançou que a reforma do SEF vai avançar "já no início de janeiro" através de um primeiro documento, aprovado pelo Governo. O processo irá envolver quatro ministérios: Administração Interna, Negócios Estrangeiros, Presidência e da Justiça.



Ouvido no Parlamento, Cabrita indicou que a reforma deverá prolongar-se "ao longo dos próximos seis meses", devendo já estar concluída na segunda metade do ano de 2021. "[É necessária] A redefinição de competências de natureza policial, a existência de função não policial no âmbito do ministério da Administração Interna em matéria de asilo", afirmou.



Também esta terça-feira, o primeiro-ministro, António Costa, negou cenários como a fusão do SEF com a PSP, com Cabrita a relembrar no parlamento que o programa do Governo, o FRONTEX, já previa a "separação orgânica" entre funções policiais e administrativas, negando que a reestruturação se deva à morte de Ihor Homeniuk, o cidadão ucraniano assassinado por inspetores do SEF em março deste ano.

Eduardo Cabrita indicou ainda que a ex-directora do SEF, Cristina Gatões, não tinha condições para liderar o SEF "no quadro de reestruturação profunda neste organismo". A responsável foi demitida na passada semana.

Sobre as declarações do diretor-nacional da PSP, Magina da Silva, que sugeriu uma "fusão de polícias, o ministro indicou que a PSP "deve cingir as suas intervenções públicas a matérias da sua estrita competência operacional".



O ministro com a tutula do MAI referiu ainda que, desde 1 de agosto até à passada sexta-feira, passaram 164 pessoas pelo Espaço Equiparado a Centro de Instalação Temporária (EECIT). Destas, apenas 3 estiveram mais de 48 horas, que "foram objeto de ordens de expulsão determinadas pelos tribunais que os colocaram à guarda do SEF e que não foi possível assegurar voo num prazo mais reduzido".