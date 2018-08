O sistema Multibanco em Portugal está com problemas técnicos em toda a rede nacional e por isso inutilizável: este domingo à noite, não tem sido possível efectuar pagamentos, nem através do sistema MB Way, ou fazer levantamentos nas máquinas automáticas (ATM), avança o Diário de Notícias.



O problema aparenta ser, até ao momento, a nível nacional e teve início perto das 21h40.











A SIBS (Sociedade Interbancária de Serviços), contactada pelo DN, diz que está a tratar da situação, mas não consegue definir a hora da resolução do problema. "Não há estimativa", disse a empresa.



O alerta tem sido dado nas redes sociais, onde muitas pessoas se mostram indignadas com a avaria e contam que tem aparecido nos ecrãs dos ATM "Anomalia 130".



Há, contudo, poucos relatos de pessoas que têm conseguido pelo menos pagar, o que pode significar que sistemas paralelos estão a funcionar correctamente.