Reclusos transmitem em direto festa de aniversário na cadeia de Linhó

Gravação foi feita no pátio da Ala A do estabelecimento prisional em Sintra.

Um grupo de reclusos, cerca de 20, transmitiu em direto no Facebook, este sábado à tarde, uma festa de aniversário no pátio da Ala A da cadeia do Linhó, em Sintra.



Pelo que é possível ver nas imagens a que o Correio da Manhã teve acesso, à semelhança do que aconteceu na cadeia de Paços de Ferreira, não é possível verificar a presença dos guardas prisionais.



O vídeo, com cerca de quatro minutos, foi publicado no perfil de um dos reclusos que cumpre sete anos e meio de prisão por roubos.



Saiba tudo no Correio da Manhã.