Receitas da Altice aumentam 2,1% para 536 milhões de euros

As receitas da Altice Portugal subiram 2,1% no terceiro trimestre, face a igual período de 2018, para 536 milhões de euros, mantendo "a rota sustentada de evolução positiva", anunciou esta quarta-feira a dona da Meo. "No terceiro trimestre de 2019, os resultados da Altice Portugal vêm reforçar o sucesso da estratégia definida e a consolidação do esforço realizado nos trimestres anteriores, resultando da inflexão dos resultados operacionais e financeiros", refere a empresa liderada por Alexandre Fonseca.

"As receitas aumentaram 2,1% comparativamente ao terceiro trimestre de 2018" para 536 milhões de euros e "continua a manter a rota sustentada de evolução positiva, crescendo 15 milhões de euros (+2,8%) face ao trimestre anterior", adianta. "A trajetória iniciada no quarto trimestre de 2017 reflete a recuperação e transformação potenciada pela estratégia da Altice Portugal, que conduz à afirmação cada vez maior da liderança no mercado de telecomunicações em Portugal", afirma a dona da Meo.

O resultado antes de impostos, juros, depreciações e amortizações (EBITDA) desceu 0,9% em termos homólogos para 216 milhões de euros no terceiro trimestre. Face ao segundo trimestre, cresceu 1,2% (dois milhões de euros).

Sobre o EBITDA, a Altice Portugal refere que o "mais marcante é a estabilização do mesmo no acumulado dos nove meses, quando comparado com o período homólogo", apontando que "isto resulta do incremento das receitas, do movimento de estabilização ao nível da margem bruta e comercial e da manutenção do rigoroso controlo e disciplina ao nível dos custos operacionais, beneficiando igualmente do efeito do programa de saídas realizado no primeiro trimestre" deste ano.