O Presidente da República disse este sábado, durante uma visita à aldeia de Enxerim, à entrada de Silves, que a recandidatura a um segundo mandato presidencial está "nas mãos de Deus".

"Campanhas, se Deus quiser, não há mais nenhuma", disse Marcelo Rebelo de Sousa em declarações ao Observador. O chefe de Estado, que visitou este sábado as zonas afectadas pelo incêndio de Monchique, tinha já dito anteriormente que não se recandidatava se ocorresse uma nova tragédia provocada por falhas do Estado como em Pedrógão Grande e nos incêndios de Outubro.

Questionado sobre uma recandidatura às próximas presidenciais, em 2021, Marcelo respondeu: "está nas mãos de Deus essa decisão".

"Voltasse a correr mal o que correu mal no ano passado, nos anos que vão até ao fim do meu mandato, isso seria, só por si, no meu espírito, impeditivo de uma recandidatura", disse o Presidente da República ao Público em Maio.