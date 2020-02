Os últimos cinco meses foram de verdadeiro terror para a estudante de arquitetura, de apenas 21 anos. Em setembro de 2019 conheceu ‘Unclekeef’, nome artístico do rapper Fábio Fonseca, de 23 anos, que já gravou vários videoclips deste estilo, ganhando notoriedade em sites de partilha de música. Aceitou que este fosse viver para sua casa, na Malveira, Mafra, e começou a sofrer espancamentos brutais às mãos do artista.Chantageada com fotos de cariz sexual, que o namorado dizia ter na sua posse e ameaçava divulgar na internet caso a jovem o denunciasse à Justiça, ia aceitando continuar a relação.