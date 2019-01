Para o presidente do PS e líder da bancada socialista, a forma como bloquistas como Joana Mortágua e Mamadou Ba têm intervindo publicamente sobre os incidentes no Bairro da Jamaica está a "acirrar os ânimos".

Sem se referir expressamente a nenhum dos elementos do Bloco de Esquerda, César defendeu a necessidade de não perturbar "a intervenção das forças forças da ordem que têm por dever assegurar a tranquilidade pública".

"Condenamos veementemente as declarações que a esse propósito têm sido feitas pelo BE, que não têm contribuído em nenhum dos momentos para para a tranquilidade e para o bom esclarecimento do que está em causa", disse aos jornalistas no final da reunião do grupo parlamentar do PS.

Recorde-se que a deputada e vereadora do BE em Almada Joana Mortágua partilhou no seu Facebook um vídeo de polícias a agredir moradores do bairro do Seixal, com o comentário: "São 4 minutos de violência policial no bairro da Jamaica. Podem ir começando a pensar em desculpas mas não há explicação para isto. E o Bloco vai exigir responsabilidades".

Já o assessor parlamentar bloquista Mamadou Ba usou aquela rede social para criticar a polícia.

"Sobre a violência policial, que um gajo tenha de aguentar a bosta da bofia e da facho esfera é uma coisa é natural, agora levar com sermões idiotas de pseudo radicais iluminados é já um tanto cansativo, carago! Há malta que não percebe que a sua crença ideológica num outro modelo de sociedade, muitas vezes assente no privilégio doutrinário e não só, não salva quem todos os dias é violentado com o racismo. Portanto, fica o aviso que por estas bandas, não pastarão", escreveu Mamadou Ba, que na sequência disso (à semelhança de Joana Mortágua) tem sido alvo de várias ameaças nas redes sociais.