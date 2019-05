Concurso para admissão de 100 inspetores estagiários decorre até 24 de maio.

Em maio, abriu o concurso externo para admitir 100 candidatos a inspetores estagiários na Polícia Judiciária (PJ). Para ficar com uma das 100 vagas, é necessário preencher vários requisitos, como ter uma licenciatura em determinadas áreas, ser avaliado numa prova escrita e em testes físicos, e sujeitar-se a um exame médico, um exame psicológico e uma entrevista profissional de seleção. Mas antes, tem que pagar €100.



Carlos Farinha, diretor adjunto da PJ, assinala que o aumento da taxa corresponde ao "investimento que a PJ entendeu fazer sobre a realidade do mesmo". "O último concurso [2014] demorou quatro anos e meio, quase. Usar novas plataformas para os registos e candidaturas, e outras formas de registo de resultados para os candidatos os saberem gera um curso acrescido", sublinha.



Em 2014, a candidatura custava 60 euros. "Tínhamos só 120 vagas e houve milhares de candidatos e morosidade devido à burocracia administrativa. Há um peso burocrático e um custo que só há duas formas de equacionar: ou sai do Orçamento do Estado, e se sair daí será mais caro para todos os portugueses, ou com este aumento, direciona-se para os interessados e beneficiários do concurso", afirma Farinha à SÁBADO.

"Temos trabalhado muito na Polícia Judiciária para ter recursos humanos, porque não podemos continuar a dizer que não há meios para investigar. Precisamos de recrutamento. Sem que este processo se ganhe não temos uma solução, mas um problema", adianta. "Precisamos de gente. Gente jovem, que pense fora da caixa."

A candidatura é entregue online com o preenchimento de um formulário, acompanhado por cópias do certificado de habilitações literárias, da carta de condução e do comprovativo da transferência bancária dos €100. O valor destina-se ao "pagamento de comparticipação no custo de procedimento (...) conforme previsto no n.º 1 do artigo 2.º da Portaria n.º 29/2019, de 22 de janeiro".





É neste último documento que a PJ explica a cobrança. A PJ "é responsável pela arrecadação de receitas próprias resultantes da sua atividade, designadamente, pelas quantias cobradas por atividades ou serviços prestados", descreve-se. A portaria frisa "os elevados custos financeiros que o procedimento de recrutamento implica com a realização dos diversos métodos de seleção".



"A realidade tem demonstrado que a maioria dos candidatos inicialmente inscritos não detêm os requisitos legalmente exigidos para admissão ao procedimento concursal, bem assim como a verificação da sua não comparência aos sucessivos métodos de seleção, importando, por outro lado, assegurar uma responsável e ponderada decisão na apresentação de candidatura", lê-se.

Além do "impacto na organização interna do trabalho e na gestão de recursos humanos na Polícia Judiciária" originado pelo concurso, "a realização de provas escritas (…) acarreta custos bastante elevados": que o valor cobrado tenta saldar.

O montante pode ser devolvido aos candidatos "em caso de falta de comparência a qualquer um dos métodos de seleção por motivo de falecimento de cônjuge ou pessoa que com ele viva em situação análoga à dos cônjuges, parentes ou afins, ou por motivo de doença, acidente ou cumprimento de obrigação legal, devidamente justificada, nos termos legalmente admissíveis". As candidaturas deverão ser entregues até 24 de maio.