Em Portugal, registam-se para já 39 casos de coronavírus Covid-19. A maioria concentra-se no norte do País e todos os pacientes se encontram hospitalizados.





Subiu para 39 o número de casos casos confirmados de coronavírus em Portugal: s

ete estão hospitalizados na região Norte e dois em Lisboa. Há uma doente com um quadro clínico mais gravoso e que se encontra em "vigilância apertada".

9 de março: Professora infetada em Portimão

Foi confirmado o de uma professora e mãe de uma jovem que foi o primeiro caso a ser confirmado no Algarve. A escola onde leciona, a Escola Básica 2,3 Professor José Buisel, em Portimão, encontra-se encerrada.

Filha da professora foi o primeiro caso de Covid-19 no Algarve

A jovem, filha desta professora, foi o primeiro caso a registar-se no Algarve. A jovem de 16 anos frequenta a Escola Secundária Manuel Teixeira Gomes, que foi encerrada até dia 20 de março. Mãe e filha estiveram de férias em Itália, durante o Carnaval.





Em 24 horas, número aumentou de 21 para 30 casos

No fim de semana de 7 e 8 de março, registou-se um grande aumento no número de casos: passou de 21 para 30 infetados.

Coronavírus Covid-19 ataca mais homens em Portugal

Do total de doentes registado até dia 9 de março, 18 são homens e 13 são mulheres.

Segundo a DGS, há quatro cadeias de transmissão ativas, existindo seis casos importados - cinco de Itália e um de Espanha. Um dos casos importados infetou outras nove pessoas.

Há duas mulheres entre os 70 e os 79 anos, as doentes mais idosas. Entre os 10 e os 19 anos, há cinco infetados (dois rapazes e três raparigas).





Primeiro caso foi o de um médico de 60 anos

O primeiro caso de infeção a ser divulgado em Portugal foi o de um médico de 60 anos, que trabalha no hospital do Tâmega e Sousa e esteve de férias em Itália.

Trabalhador da construção esteve em Valência e foi infetado

Um homem de 33 anos foi o segundo caso confirmado em Portugal.

Terceiro e quarto casos ligados aos primeiros dois

Dois homens, de 60 e 37 anos, foram infetados pelo coronavírus em Portugal, estando ligados aos dois primeiros casos detetados em território nacional.





Professor de música internado no São João

O quinto infetado com o novo coronavírus em Portugal é professor de música na Escola Superior de Música e Artes do Espetáculo, no Porto, esteve em Itália recentemente e informou os médicos do Hospital de São João, onde está internado, que esteve na Covilhã a dar aulas na passada semana.

Professora esteve de férias em Itália

O sexto caso de coronavírus foi confirmado durante a noite de quarta-feira. A primeira mulher portuguesa infetada pelo vírus foi registada na região de Lisboa e trata-se de uma professora das Escola Básica Roque Gameiro e Escola Secundária da Amadora. A docente esteve em Itália durante as férias do Carnaval e deu aulas até esta quarta-feira, dia 4, em que foi hospitalizada.

Trabalhador de fábrica de Felgueiras esteve em Milão e criou maior foco em Portugal

No dia 5 de março, foram confirmados três casos. Um deles, o de um trabalhador de uma fábrica de Santo Estevão que esteve na Micam, uma feira do setor do calçado em Milão, Itália. A maior parte dos infetados com o Covid-19 é desta zona.