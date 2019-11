Acusado pelo Ministério Público de 31 crimes - desde corrupção, fraude fiscal a branqueamento de capitais - e de ter amealhado 24 milhões de euros, formalmente em nome do amigo Carlos Santos Silva, José Sócrates esteve entre 28 de Outubro de 4 de Novembro no Tribunal Central de Instrução Criminal a "prestar esclarecimentos" ao juiz Ivo Rosa, que terá a responsabilidade de decidir se o antigo primeiro-ministro deve ou não seguir para julgamento na Operação Marquês.São mais de 20 horas de interrogatório. A SÁBADO inicia a publicação dos momentos mais importantes para o processo.já com a conversa a meio, pediu ao juiz para fazer uma "intervenção de enquadramento geral" para falar dos "meios de fortuna" da sua mãe, uma linha de argumentação que seria utilizada posteriormente para justificar vários milhares de euros em numerário."Se me permite, quero fazer uma intervenção de enquadramento geral, que serve para desmontar um mito de que a minha família não tinha meios de fortuan. Nos anos 80, a minha mãe herdou uma considerável fortuna do meu avô. Herdou dinheiro, títulos do tesouro, propriedades, apartamentos. A partir daí, a minha mãe passou a ter uma considerável fortuna. Devia ter mais 500 mil contos. Depois, com a morte do meu tio, a minha mãe herdou metade da sua fortuna, mais uns apartamentos em Cascais e títulos do tesouro. Depois morreu minha tia-avó e a minha foi herdeira""Durante toda a minha vida, sempre que precisava de dinheiro, pedia à minha mãe. Quando me casei, fui com ela ...um cofre que hoje está em minha casa com dinheiro e títulos do tesouro. Em 2010, eu disse-lhe 'mãe fui à Suíça, importa-se....', e ela dava-me"O dia 4 de novembro (último dia de interrogatório) foi assim preenchido:: Vamos entrar em questões que têm a ver com a sua privacidade. Vou alerta-lo para alguma contenção na forma como responde, mas estas questões têm que ser colocadas, porque fazem parte do objeto do processo. São questões bancárias e com dinheiros. Vamos começar pelas férias em Veneza, em 26 dezembro 2008…: Foi uma viagem que o Carlos Santos Silva era para ir, mas por uma razão que já não me recordo, não pôde ir. Quando regressamos, pedi ao Carlos para pagar esta viagem, porque não tinha condições para a pagar naquele momento. O Carlos pediu-me para lhe enviar a factura, eu enviei e o carlos pagou. Esta viagem viagem não foi paga durante anos, porque de cada vez que eu queria fazer contas com Carlos Santos Silva ele dizia-me "depois…temos tempo".: E quanto custou e quem foi nessa viagem?: Custou 45 mil euros. A ideia que tenho é que fui eu e a minha família. Era uma viagem para fazer ski, só se faz ski em grupo, foi a minha família e a família do meu irmão….: Mas quando decidiu fazer esta viagem, já sabia quanto é que ia custar…: Sim, sim, sim. Sabia, tinha uma ideia….: Mas, olhando para a sua conta bancária…toma esta decisão quando o seu salto bancário não lhe permitia tomar esta decisão..: Sim, se vir isso dessa forma, é verdade.: Então a decisão de ir ao Carlos Santos Silva para pagar a viagem, essa decisão foi tomada antes ou depois das férias?: Foi depoisz: Se não tinha dinheiro para pagar as férias, como é que aceita fazer as férias se não tinha dinheiro para as pagar?: Se não conseguisse pagar, pedia uma empréstimo ao meu banco (eleva a voz). Peço desculpa pelo meu tom, mas sinto-me humilhado por ter que responder a esses detalhes. O senhor juiz tem o dever de fazer as perguntas, peço-lhe que não considere o meu tom para além disto. Eu nasci na Covilhã e quem lá nasceu faz ski. Temos ali a Serra da Estrela.O que está em causa é saber quando é que foi feito o pagamento…Sempre fiz férias de Inverno, fiz ski e levava aos meus filhos. Eu fiz esta viagem com o meu irmão, que já estava meio adoentado. Esta viagem era para ser dividida entre mim e o meu irmão…O que é que o seu irmão fazia?Trabalhava no Instituto da Droga e Toxicodependência…E tinha condições para suportar esta viagem?Tinha, tinha. Por uma razão: a minha mãe não fez outra coisa na vida que não fosse gastar o seu dinheiro, que herdou, com os seus filhos. Sempre que nós precisávamos, pedimos à minha mãe.: Mas olhando para a conta bancária do seu irmão, vê-se que não são compatíveis com os gastos das viagem… Não há dúvidas que foi Carlos Santos Silva quem pagou esse valor. A dúvida é se o dinheiro era seu - e foi o senhor que determinou o pagamento - ou se esse pagamento foi um empréstimo e porque toma a opção de fazer as férias, sabendo que não tinha crédito…Muito bem…Tomei a decisão de fazer férias e tinha condições para as pagar. Podia ter pedido à minha mãe. Aliás, ela podia, foi ela que me comprou a primeira casa. O Carlos Santos Silva disse-me "manda-me as faturas e eu pago". E eu liquidei o empréstimo em 2015.A escolha foi sua?A escolha foi minha, era o único Cortina d'Ampezzo..A empresa escolheu o resto. Ficamos naquele hotel, um hotel famosíssimo, onde foi filmado o 007. Eles é que marcaram…Antes da viagem, sabia quanto é que isso ia custar. Nessa altura, sabendo que não tinha crédito, já tinha em mente que iria pedir ao Carlos Santos Silva?Fiz aquilo que, presumo, metade do portugueses fazem: recorrer aos meios de financiamento. O Carlos ofereceu-se para isso.Ele sabia quanto era o valor?Calculo que não, mas deveria ter uma ideia…Teve alguma conversa com Carlos Santos Silva sobre financiamento bancário…?Não, tive uma conversa com o meu irmão….."temos que pagar isto".Nesta altura, nas férias, não existem movimentos a débito nas suas contas. Mesmo com tudo incluído, presumo que tenham existido despesas. Como é que foram pagos os gastos pessoais, café, restaurante?Eu acho que nós combinamos: eu pago a viagem e tu pagas o resto. Ele pediu dinheiro à minha mãe e levou dinheiro com ele.: Tem ideia quanto terá sido gasto? O senhor quanto levou?Não faço ideia…eu tinha dinheiro comigoMas antes da data da viagem, não há levantamentos na sua conta…Veja…Eu estou a responder a coisas com muitos anos, não tenho esse detalheCarlos Santos Silva entregou-lhe dinheiro?Não. Como já disse, só a partir de 2013…Aqui a 27 de Maio de 2009, há um crédito junto da Caixa Geral de Depósitos…contava que fosse Carlos Santos Silva a pagar?Não, não fiz esse empréstimo a pensar em nada mais do que uma antecipação de rendimentos…precisei por alguma razão e depois paguei.E as férias em Menorca?Recordo-meMais uma vez, não se registaram movimentos a débito na sua conta. Quem olhar para a sua conta, não diz que o senhor esteve em MenorcaNessa como noutras viagens, pedi dinheiro à minha mãe para ir de férias. O Carlos Santos Silva pagava a fatura das viagens e alojamento e eu pagava as refeições, o carro alugado e, recordo-me, um barco para passar um dia…e nunca me senti em dívida com eleTem ideia quanto custaram as férias em Menorca?Não me recordo…Mas aqui não era uma empréstimo, foi uma oferta?Não, não. Ele pagava as viagens e o alojamento eu pagava o resto. Nunca fizemos contas, foi assim que procedemos. Tinha uma uma relação de amizade e fraternidade, foi sempre assim que se passou. Sempre pensei que repartimos as despesas com equilíbrioE um novo crédito, em 2009, na Caixa Geral de Depósitos de 15 mil euros?: Não me recordo..mas provavelmente para antecipar rendimentos…já não queria pedir à minha mãe: Depois temos novamente umas férias em Veneza. Mais uma vez, quem olhar para a sua conta bancária, não diz que esteve em Veneza…Mais uma vez…digo sobre esta viagem o mesmo que disse sobre Menorca. Em todas as nossas despesas, era eu que pagava. Não me senti em dívida com Carlos Santos Silva.Em 2009, recorre ao tal crédito na CGD e em 2010 existe uma transferência de Carlos Santos Silva para a sua conta de 7500 euros?Confesso não me consigo recordar. Provavelmente, pedi-lhe dinheiro emprestado. Essa foi a primeira vez que ele me emprestou dinheiro. Depois emprestou-me a partir de 2013. Já no último interrogatório, o senhor juiz falou da minha conta bancária... a verdade é que este fim de semana analisei isso tudo e a história é muito diferente: Na altura que era primeiro-ministro, tendo em conta os rendimentos dessa função, os seus créditos eram inferiores às despesas que tinha?: O senhor juiz disse que a acusação dizia que eu gastava 7000 euros e depois passei a gastar 30 mil. Isso não é verdade. Nunca fiz poupanças. O que eu gastei ao longo desse tempo foram os cinco mil euros, talvez com alguma doação da minha mãe, mas pouco… O que a acusação faz é um exercício legítimo, mas dá uma perspetiva enganadora. Eu fiz um MBA….É contabilizado como saída o pagamento de alguns empréstimos….Entre o segundo semestre de 2011 e 2014, gastei 22 mil euros/mês, em média.22 mil euros mensais é superior ao rendimento…: Esta diferença não diz respeito ao aumento do meu padrão de vida, mas sim a um investimento. Eu decidi ir para Paris por várias razões: afastar-me da vida política, estudar numa escola internacional e promover a educação dos meus filhos numa escola internacional.Quando traçou este plano, sabia que com a cessação de funções como primeiro-ministro, deixaria de receber o vencimento?Claro.Quando decide ir para Paris era ficar três anos?Não, dois.Sabia quanto iria gastar? Presumo que tinha feito essa ponderação: Sim. Por isso, foi nessa altura pedir um crédito à Caixa Geral de Depósitos. 120 mil euros. O meu filho, nessa altura, pagaria 2500-3500 euros/mês…Pensou nas deslocações a Lisboa?Pensei em fazer cinco viagens por ano a LisboaEsses 120 mil euros para quanto tempo é que dariam? Pensou quanto é que lhe ia custar o alojamento?Sim, chegamos a pagar 4000 euros de renda. No primeiro mês, dividi com a minha prima. Foi um investimento em formação, conhecimento.No final de 2012, a minha mãe, depois de vender a casa, fez-me uma doação de 450 mil euros. Ela até queria dar-me mais mas, depois de consultar advogados, ficamos com 450 mil euros. As minhas despesas são igualzinhas a um pai que decide mandar estudar um filho para uma universidade inglesa. Fizemos uma vida normal em Paris. E financiei isto com os 450 mil euros que a minha mãe me deu e com os rendimentos da Octapharma…Somente nas mentes maldosas se chama vida de luxo.Vamos lá regressar a 2011. Quando tomou esta decisão, fez o empréstimo, achou que 120 mil euros seriam suficientes para um ano. Já tinha pensado em arranjar trabalho?A minha intenção, em junho de 2011, era um ano sabático. E porque queria ter tempo de qualidade com o meu filho.Ou seja, para um ano chegavam os 120 mil euros?: Foi a estimativa que fiz: Bom…mas os empréstimos têm que ser pagos. Na altura, como pensava amortizar o empréstimo?Eu acho que as pessoas fazem os seus cálculos…bem…eu tinha a expectativa de começar a trabalhar em 2012 e começar a pagar esse empréstimo. Por outro lado, tinha a pressão da minha mãe para vender a casa….Quando saí do governo, tive várias propostas a ganhar 20 mil euros…mas não aceitei, porque queria tempo para mim…Voltando a 2011…neste ano, a sua fonte de rendimento seriam os 120 mil euros, tendo em conta a realidade em Paris…mas também tinha despesas em Portugal, adquiriu um veículo…ou seja, esses 120 mil, para além das despesas em Paris, se também estavam englobados as despesas com um veículo, o senhor João Perna e as despesas da casa em Portugal?: Eu fiz uma estimativa…Se eu soubesse pedia um pouco mais, porque o dinheiro não chegava. Os 12500 euros não davam para manter, para pagar tudo….Vamos ficar em 2011: as viagens que fez de Paris-Lisboa-Paris foram sempre em classe executiva. Quando fez o empréstimo de 120 mil euros também considerou as viagens em executiva?A resposta é sim, mas não posso deixar de dizer o seguinte: todo este processo me leva a mesquinhez de ter que dizer em tribunal por que é que viajava em executiva. Eu viaja em executiva por respeito a mim próprio e às funções que exerci.: Qualquer questão de coloque… senão quiser responder, não respondeNunca tive vida de luxo!As pessoas viajam como entendem. O que pretendo saber é o seu raciocínio dos 120 mil euros contemplou a despesa com viagens…: Senhor juiz, eu fiz aquilo que me pareceu ser uma estimativa o mais aproximado possível das minhas despesas. Nisso estava incluído as viagens que esperava fazer. Viajei em executivo por respeito a mim e à dignidade do cargo que ocupei. Isto pra mim vale.Os 120 mil euros deu para quanto tempo? Foi para Paris em setembro de 2011…Estava a pensar em termos de ano letivo... até ás férias. Foi aqui que pensei que precisava de financiar aquele projeto de outra forma..Quando vim de férias, a minha mãe estava decidida a vender a casa. O financiamento dos três anos está identificado e é claro: o empréstimo de 120 mil euros, os 450 mil euros da minha mãe, mais os vencimentos da Octapharma: E os empréstimos do arguido Carlos Santos SilvaSim, mas paguei-os. Com aquilo paguei o projeto de três anos, que me custou 800 e tal mil euros.As suas viagens a Portugal tiveram como objetivo receber de Carlos Santos Silvas quantias em numerário?: Nunca o Carlos Santos Silva me deu dinheiro, a não ser a partir de 2013, quando eu lhe pedi, após manifestação de disponibilidade dele. Em 2014, tinha boa expectativa de pagar a Carlos Santos Silva.O arguido João Perna começou a trabalhar consigo quando foi para Paris. Fazia sentido manter um motorista em Portugal não estando cá?Não, não fazia. Olhando para trás, posso dizer porque ficou. O João Perna estava desempregado, não tinha para onde ir…Mas o senhor não tinha rendimentos, fez um empréstimoSenhor juiz, foi esta a razão: queria ajudar. Queria-o também por perto.Ele saberia da sua vida financeira?Nunca comentei isso. Mas ao que vejo agora, ele fazia comentários e especulações…Já admitiu que houve entregas em numerário em 2013Por duas ou três vezes…E em 2011? A Acusação diz que houve entre junho e dezembro de 2011 Carlos Santos Silva entregou 68 mil eurosIsso é falso.: Olhando para a sua conta bancária na CGD, verifica-se que a 5 de janeiro de 2012 o seu saldo era de quatro mil euros…o que significa que os 120 mil euros apenas deram para este período (setembro de 2011 a janeiro de 2012): Não, não. Senhor juiz, com o devido respeito, eu pagava as minhas despesas em Paris com a minha conta em Paris.Em janeiro de 2012, tendo quatro mil euros no saldo…: Eu contava já com o apoio da minha mãe….Sim, mas só tinha este saldo em Portugal…: A minha mãe ajudava-me nisto e naquilo. Se eu não tinha dinheiro, certamente a minha mãe me ajudou ou me ajudou a pagar..Mesmo que tivesse transferido todo o dinheiro para Paris, as despesas em Portugal não estavam asseguradas.Já percebi. A pergunta é onde foi buscar o dinheiro. À minha mãe, ela ajudou-me toda a vida.Já agora…em 2012, temos a compra da casa da sua mãe (feita por Carlos Santos Silva)A minha mãe queria ir viver para Cascais, as amigas estavam em Cascais, eu tinha ido para Paris. E decidiu vender a casa. E, pelo que me recordo, falou com o Carlos Santos Silva, eles conheciam-se, ele era visita de casa.Não teve nenhuma intervenção?Não. Eles falaram, até que ela me disse que o Carlos Santos Silva ofereceu-me tanto e eu vou vender. O preço foi combinado entre os dois. E eu confiei nos dois.Sabe o que ele fez com o apartamento?: Penso que remodelou e alugouEsta foi uma compra real ou de favor, de forma a justificar a transferência de dinheiro para a sua disponibilidade?A minha mãe vendeu, pegou nas suas coisas e foi para Cascais. Um negócio de favor é quando se empola o valor, mas não foi o que aconteceu.Em 2012, existe uma transferência de 520 mil euros da sua mãe para si…: Ela queria dar-me tudo, mas consultei um advogado que me disse que ela só poderia dar 75%…Qual a razão? Não tinha outros herdeiros?Não, só me tinha a mim. A minha mãe só viveu para os filhos. E teve um conflito arreliador com a família da ex-mulher do meu irmão….(…): Sabe como é que Carlos Santos Silva teve a ideia de comprar os três apartamentos?A minha mãe recebeu uns 12 apartamentos em herança. Os dois apartamentos no Cacém a minha mãe queria vender, porque tinha relações arreliadoras com os inquilinos. E foi o meu irmão que negociou com Carlos Santos Silva, porque nessa altura era primeiro-ministro e tinha uma vida muito ocupada.(…)A venda destes imóveis não foi também um justificativo para lhe fazer chegar dinheiro?Isto lembra-me o presidente do Sport Lisboa Benfica que um dia disse que ia fazer um empréstimo obrigacionista para pagar a dívida. Ok, mas fica-se com a dívida do empréstimo obrigacionista. Aqui, o dinheiro foi para a minha mãe e o Carlos Santos Silva ficou com os imóveis.Voltando às suas contas bancárias: já disse que os empréstimos do arguido Carlos Santos Silva iniciaram-se em 2013. Antes disso, não houve empréstimos, até indiretamente através de João Perna?NãoEm maio de 2012, há uma transferência de 15 mil euros de João Perna para si: Senhor juiz, não sei a que é que isso se refere, mas já disse que nas minhas contas com Carlos Santos Silva estão incluídas transferências que Carlos Santos Silva me fez…Por exemplo, o Carlos Santos Silva quis pagar o funeral do meu irmão e pagou e quis pagar a Segurança Social de João Perna….: E esta transferência a 14 de Maio de 2012 há uma transferência de 15 mil euros de João Perna, que por sua vez teve origem numa transferência feita por Carlos Santos SilvaNão me lembro dessa. Foi certamente um empréstimo que me fez por transferência….Eu já disse que, em 2011, o Carlos Santos Silva me fez transferências e isso consta das contas que fizemos e da dívida que tenho com ele. Já disse que ele me pagou coisas em 2011 e isso consta das contas que eu e ele fizemos a propósito da dívida que tenho para com ele.E esta transferência 50 mil euros 9 de janeiro de 2012?: Da minha mãe. Há pouco disse que só podia ser a minha mãe a ajudar-me. Aí está. Tem aí a prova. A minha mãe herdou uma fortuna de um milhão de contos em 1983 do meu avô. A minha mãe sempre me deu dinheiro ao longo da vida. Isto ocorreu desde os anos 80 Sempre me deu dinheiro ao longo da vida. Isto ocorreu desde os anos 80.Logo em março mais 20 mil eurosMais 20 mil euros…. Ainda bem vimos isso, porque reflecte a honestidade com que respondo quando disse que só podia ser a minha mãe a ajudar-me...Os levantamentos em numerário perfazem mais de um milhão de euros, segundo a acusação. Isto corresponde à realidade?Não. Desminto em absoluto. Não sabia onde ele tinha o dinheiro. Nem sabia que esse dinheiro existia. Não tenho conhecimento. Se levantou um milhão e tal, certamente que Carlos Santos Silva deu-lhe outro destino.Sabe porque razão ele fazia levantamentos em numerário até outubro de 2010. Sabe qual a razão da alteração do padrão?: Não sei. Não tenho conhecimento disso. Nem sabia que ele tinha dinheiro no BES, nem sabia que esse dinheiro existia. Nunca soube que Carlos Santos Silva tivesse dinheiro na Suíça(...)Olhe, a 26 de julho de 2007 há um levantamento de 37 mil euros feito pelo seu primo. Isto diz-lhe alguma coisa?Não, nada. Nunca o meu primo me entregou dinheiro.Sabe qual era o vencimento do seu irmão?Não. Mas gostava que o senhor juiz considerasse o seguinte. O meu irmão António teve outras fontes de rendimento. A minha mãe foi sócia num restaurante com o meu primo, José Paulo, o meu irmão trabalhava láSabe se o seu primo José Paulo emprestou dinheiro ao seu irmão em numerário?Não sei, não faço ideia se isso aconteceu... O meu irmão tinha uma vida boa, porque quando precisava pedia à minha mãe. O meu irmão, durante muitos anos, foi toxicodependente e a minha mãe gastou mais de 200 mil contos...o meu irmão era o menino querido...Há depósitos em numerário na conta do seu irmão de milhares de euros...sabe alguma coisa disto?Não sei.(...)A escolha das férias era combinada com Carlos Santos Silva?Ir para Cortina d'Ampezzo deve ter sido ideia minha, para Menorca foi ideia do CarlosE foi ele que pagou?E eu paguei o resto, os almoços, jantares...E ele sabia quanto ia pagar ou só soube quando recebeu a fatura?Não sei.... Era assim que fazíamos..Quer em Menorca quer em Cortina paguei as despesas em numerário....Não me lembro se foi tudo em numerário ou se utilizei o cartão de crédito...tenho a certeza que paguei... O que fazia nesta alturas era pedir dinheiro à minha mãe para ir de férias e a minha mãe dava-me. Porque tinha-o disponível, no seu cofre...Gastou 40 mil euros nas férias em 2009?Talvez não tenha sido tanto, pode ter sido 30 mil.Então numa época em que o senhor era primeiro-ministro, tinha um rendimento mensal de 5 mil euros, praticamente o seu rendimento anual seria para as férias...Não, senhor juiz. A minha mãe sempre me deu dinheiro para as férias. Se não tivesse a mãe que tenho, não poderia ter feito aquelas férias. Em Menorca, em paguei todos os jantares e paguei o aluguer de um barco durante dois dias. Sempre beneficiei o apoio da minha mãe para muitas coisas.: 11 a 14 de junho de 2009, foram pagos mais de quatro mil euros no Pine Clifs.Fui lá a convite dele, mas tenho a certeza que durante estes dias paguei várias despesas.Em Agosto de 2009, voltou a Menorca, com férias no valor de 40 mil eurosNão foi uma oferta. Ele pagou no final e eu pagava tudo durante a estadiaPor que é que não aconteceu o contráiro: Estava subentendido entre nós, como ele era mais rico, ele fazia questão de pagar....e se calhar pagou mais coisas do que euDepois voltamos ao Pine Cliffs, pago com um cheque de Carlos Santos Silva...O que se deve ter passado é que eu pagava os jantares...eu organizava os jantares, tínhamos esse ritual..Mas na sua conta bancária não há movimentos a débitoSenhor juiz, pedia dinheiro à minha mãe e levava o dinheiro para férias. Devo ter gasto 10 mil euros nessas fériasIsso significa que, de cada vez que viajava, o senhor levava 20 mil euros no bolso?Levava sempre 10 mil eurosE não tinha medo de perder, ser assaltado?Senhor juiz, mas quem é que tem medo de levar 10 mil euros para as férias? Não é comum, hoje em dia? A minha mãe dava-me o dinheiro e eu levava-o. Era assim que se passava...