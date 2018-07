Nos primeiros seis meses do ano as denúncias apresentadas contra a Uber duplicaram em comparação com o mesmo período de 2017. Segundo dados do Portal da Queixa, a má educação dos motoristas, cobranças indevidas e falhas no serviço prestado são as maiores reclamações dos clientes da plataforma electrónica de transporte de passageiros.

Até finais de Junho, as reclamações da Uber aumentaram de 47 para 92, enquanto as apresentadas contra os táxis representados pela Associação Nacional de Transportadores Rodoviários em Automóveis Ligeiros (ANTRAL) subiram apenas de 36 para 41. As denúncias à Cabify mantiveram-se iguais (14).

O aumento do número de queixas à Uber pode justificar-se pelo aumento de motoristas em Portugal. Enquanto no início de 2017 eram três mil, actualmente são cinco mil motoristas que trabalham com a plataforma. A circular em território nacional há 14 mil táxis, revela o Diário de Notícias..

Plataformas electrónicas de passageiros em discussão

O futuro das plataformas electrónicas de passageiros – como é o caso da Uber, Cabify e Taxify – vai ser novamente discutido na Assembleia da República esta semana. O decreto-lei 201/XIII, que fica o "regime jurídico da actividade de transporte individual e remunerado de passageiros em veículos descaracterizados a partir de plataforma electrónica", será reanalisado na quinta-feira, 12 de Julho.

O documento foi aprovado, em Março, com votos do PS, PSD e CDS-PP. O PAN absteve-se e o PCP, BE e Verdes votaram contra. No entanto, foi vetado pelo Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa.