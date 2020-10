Quatro pedras na engrenagem da negociação com o Bloco

O BE insiste em duas ideias: é preciso haver garantias de que o que é acordado em Orçamento sai do papel e nada do que os bloquistas exigem mudou desde o início da negociação. Mesmo com porta aberta para mais conversa, o discurso endurece e prepara caminho para o que pode ser o primeiro chumbo a um orçamento do Governo PS."Cumprir o acordado, tão simples de dizer mas tão difícil de fazer", atacou esta quarta-feira o líder parlamentar do BE, Pedro Filipe Soares numa declaração política na Assembleia da República.Os exemplos da falta de cumprimento são quatro e têm sido repetidos pelo BE para que fique claro que é difícil negociar com quem não respeitou o que já tinha sido acordado.A contratação de médicos está à cabeça destas reclamações: estava acordada a entrada de mais 8.500 profissionais até 2021, mas "só sete meses depois do início da pandemia em Portugal é que o Governo decidiu efetivar 2.995 profissionais".Neste ponto, há também razões de queixa no atraso na entrada em funcionamento das equipas comunitárias de saúde mental, que estava no Orçamento de 2019. "Foram repetidamente anunciadas mas nunca contratadas".O terceiro ponto para provar a tese de que o PS não tem honrado a palavra dada é o apoio extraordinário para trabalhadores informais que "existe apenas no papel, não protegeu ninguém".A quarta prova de que, segundo o BE, não se pode ficar no acordado é "a descida do IVA da eletricidade que o Governo fez depender de uma resposta da Comissão Europeia e teve o ok em junho passado, mas está agora prometida para dezembro e só deve chegar em janeiro"."Este é um momento de responsabilidade e não de promessas ilusórias", insiste Pedro Filipe Soares, que insiste que as divergências com o Governo em torno do Orçamento "não são de pormenor".O BE volta a anunciar disponibilidade para negociar, mas a porta aberta parece curta depois das trocas de acusações públicas de parte a parte.De resto, Pedro Filipe Soares aproveitou a intervenção em plenário para tornar a rebater a ideia do PS de que os bloquistas apresentaram novas linhas vermelhas ao longo da negociação."Todas as nossas propostas estão em cima da mesa desde o início do verão - nem são secretas, estão publicadas", voltou a avisar Pedro Filipe Soares.