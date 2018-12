A aeronave desapareceu perto da Serra de Couce. Estava sediada em Macedo de Cavaleiros. A bordo, estavam dois pilotos, um médico e uma enfermeira.

A morte dos quatro tripulantes do helicóptero do INEM desaparecido em Valongo foi confirmada, segundo o Correio da Manhã. A aeronave estava sediada em Macedo de Cavaleiros. As comunicações com o meio aéreo foram perdidas, na zona de Campo, no concelho de Valongo, cerca das 18h30. As buscas decorrem na serra de Couce.



A aeronave tinha quatro pessoas a bordo: dois pilotos e dois profissionais (médico e enfermeiro) do INEM, indica fonte oficial.



O helicóptero estava no Porto e partiu de Massarelos, com destino à base, em Macedo de Cavaleiros, Trás-os-Montes. A Força Aérea também mobilizou um helicóptero para tentar localizar a aeronave. De acordo com fonte da Força Aérea, o helicóptero descolou da Base Aérea do Montijo cerca das 21:45 e deverá chegar ao local pelas 22:30.



Há, neste momento, meios da GNR apeados a efectuar buscas numa zona de serra do concelho de Valongo.



O helicóptero já tinha deixado o doente, em estado grave, no hospital de Santo António, no Porto, e voltava à base quando se deu o desaparecimento. Segundo dados do site da Protecção Civil, a ocorrência foi registada às 20h15.