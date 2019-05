Quatro militares da GNR detidos por sequestro e agressões a imigrantes

Em outubro de 2018, os quatro profissionais estavam colocados em postos do baixo Alentejo, de Odemira e Vila Nova de Milfontes.

Quatro militares da GNR foram detidos na manhã desta quarta-feira pela Polícia Judiciária de Setúbal por crimes de sequestro, invasão de domicílio e ofensas à integridade física agravadas a imigrantes nepaleses.



Em outubro de 2018, os quatro profissionais estavam colocados em postos do baixo Alentejo, de Odemira e Vila Nova de Milfontes.



O caso diz respeito a agressões para com dois imigrantes nepaleses que se encontravam a trabalhar na agricultura em Vila Nova de Milfontes. As agressões surgiram na sequência de um desentendimento entre uma das vítimas e o patrão.



O conflito entre um dos imigrantes e o patrão terá surgido quando um militar, amigo do patrão, se encontrava presente e agiu em defesa do amigo.



Foi mais tarde que esse militar conhecido do patrão, juntamente com outros três, invadiram a casa dos imigrantes tendo-os sequestrado e agredido de forma violenta.



A PJ foi chamada a intervir.



Segundo o que o CM conseguiu apurar, os militares foram detidos esta quarta-feira nos postos onde se encontravam e serão esta quinta-feira presentes ao Tribunal de Odemira onde lhes serão aplicadas medidas de coação.