A PJ fez buscas em 18 câmaras municipais do Norte e Centro do país, num processo em que a operadora de transportes públicos Transdev também é visada.



"No decurso desta operação, foram, até agora, constituídos quatro arguidos, entre ex-autarcas, funcionários de autarquias e de uma empresa de transportes", refere a Procuradoria de Coimbra.

A Procuradoria-Geral Distrital (PGD) de Coimbra divulgou, esta quarta-feira, que quatro pessoas, entre ex-autarcas, funcionários de autarquias e de uma empresa de transportes, foram constituídas arguidas no âmbito da operação Rota Final. Asabe que um dos arguidos é Álvaro Amaro, ex-presidente da Câmara da Guarda e eleito eurodeputado pelo PSD.Em causa está uma operação da Polícia Judiciária (PJ), hoje divulgada, sobre um alegado esquema fraudulento de viciação de procedimentos de contratação pública.