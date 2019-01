De acordo com números da ACSS, 1082 profissionais de nutrição candidataram-se a 40 lugares disponibilizados no sector público, enquanto 2849 psicólogos concorreram a outras 40 vagas.

Quase quatro mil psicólogos e nutricionistas candidataram-se a apenas 80 vagas em concursos abertos no verão de 2018 no Serviço Nacional de Saúde (SNS). De acordo com números da Administração Central do Sistema de Saúde (ACSS) divulgados esta quarta-feira no jornal Público, 1082 profissionais de nutrição candidataram-se a 40 lugares disponibilizadas para centros de saúde, enquanto a área de psicologia recebeu 2849 candidaturas para 40 vagas.

Ao jornal, a bastonária dos nutricionistas, Alexandra Bento, refere que os candidatos ao concurso representam cerca de 25% do total de profissionais inscritos na Ordem do setor. A mesma prevê que a seleção seja "complicadíssima" e prolongada, num processo que já está atrasado devido a diversos problemas.

Já o bastonário da Ordem dos psicólogos, Francisco Miranda Rodrigues, refere que o elevado número de candidatos – quase três mil para um total de cerca de 21 mil profissionais inscritos – é uma "loucura" e lembra ao Público que há 20 anos que não acontecia um concurso deste tipo.

De acordo com dados de novembro da ACSS, existem apenas 951 psicólogos no SNS, entre hospitais, centros de saúde e serviços do antigo Instituto da Droga e Toxicodependência – número que o bastonário considera reduzido. "São poucos e vão continuar a ser poucos", refere Francisco Miranda Rodrigues ao jornal.

Quanto a nutricionistas, existem disparidade de números de profissionais que trabalham no setor público. Se para a ACSS são 180 os nutricionistas em hospitais públicos ou centros de saúde, a Ordem aponta para um número perto dos 400.