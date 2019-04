Quase 3000 condutores foram apanhados em radares da VCI desde janeiro

Radares da Via de Cintura Interna, no Porto, não puniam infratores desde 2007. Em quatro meses, a ANSR registou 2.800 autos de contraordenação de infrações por excesso de velocidade.

Os radares da Via de Cintura Interna, no Porto, estão desde finais de janeiro a multar novamente os condutores. A Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária (ANSR) já registou 2.800 autos de contraordenação de infrações por excesso de velocidade na VCI, onde o limite de velocidade é de 80 quilómetros por hora, adianta o Jornal de Notícias. Os equipamentos não puniam os infratores desde 2007.



Com oito cinemómetros-radar, a velocidade é controlada em quatro pontos da VCI - na Prelada e junto ao Dragão, no sentido Arrábida/Freixo; na Prelada e antes da saída para a Avenida AEP, no sentido Freixo/Arrábida.



Desde o final de 2007 que o excesso de velocidade, mesmo que captado pelos radares, não se traduzia em multas. Durante vários anos, os equipamentos estiveram sem funcionar, tendo sido reativados em 2013.



Em novembro do ano passado, a ANSR afirmou que os radares iriam entrar em funcionamento nesse mês, mas que as multas seriam adiadas. "Os equipamentos entraram em produção no final do mês de janeiro do corrente ano, sendo a velocidade limite nos locais de controlo de velocidade de 80 km/hora, limite esse assinalado mediante a colocação da respetiva sinalização, a qual é repetida nos pórticos onde estão instalados os cinemómetros-radar", disse a ANSR ao jornal.