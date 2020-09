Quanto tempo em média demora a saber o resultado do teste à covid-19?

Desde março que a resposta das autoridades a qual a melhor forma de combater a pandemia é "testar, testar, testar" (mais recentemente a resposta passou a ser "vacina), mas um estudo de julho revelava que um teste só é eficaz se os resultados forem conhecidos em menos de 48 horas. Em Portugal não se sabe qual a média de tempo que os resultados demoram a chegar.

Os testes são essenciais para conter os surtos. Uma pessoa infetada sem o saber pode transmitir a covid-19 a dezenas de pessoas em poucos dias. Por isso é importante que os resultados não demorem muito.

O Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge (INSA) explicou à SÁBADO que tem mais do que capacidade para cumprir com o prazo estabelecido pelo estudo citado pela revista Time. "Conseguimos os resultados do teste no próprio dia", garante Nuno Crespo, do INSA, acrescentando apenas que só não é possível fazê-lo no caso de amostras que cheguem já muito tarde no dia. "Se chegar pelas 23h, provavelmente só no dia seguinte."

Mas a verdade é que os testes passam por todo um processo antes de chegarem aos laboratórios. Primeiro é preciso fazer a recolha de amostras de fluido nasal através de zaragatoas. Estes testes podem ser feitos em centenas de instituições espalhadas pelo país. Mas nem todas as instituições têm capacidade para apurar a presença de SARS-CoV-2 nestas amostras.

O processo que se segue é o envio para um laboratório qualificado ou a refrigeração destas amostras para posteriormente serem transportadas. "Esse processo de refrigeração pode demorar dias", explica Nuno Crespo.

A partir do momento que a amostra chega ao laboratório o processo é relativamente rápido, sendo que a média mundial anda pelas cinco horas entre o início da análise e o resultado.

Depois de ser conhecido, começa o processo inverso, com a necessidade de avisar os testados sobre o resultado. Este processo volta a sair das mãos dos laboratórios, passando para as instituições que recolheram as amostras, mas o processo é mais célere, podendo demorar poucos minutos (basta enviar o e-mail ou telefonar para informar o resultado).

Contactada pela SÁBADO, a DGS explicou que questões relacionadas com a testagem teriam de ser endereçadas ao INSA. Mas o instituto explicou que não tem como saber o tempo que dista entre a recolha de testes e o testado saber o resultado dos mesmos.



Testes mais rápidos



Como forma de acelerar o processo de conhecimento dos testes, Portugal criou alguns espaços para recolher amostras em sistemas de "drive-thru" e pediu ajuda a laboratório privados que chegara a fazer mais de metade das análises a estes testes. Também os laboratórios militares entraram na corrida.



Mas mesmo assim continua a procura por formas mais céleres de conseguir resultados. Uma das soluções pode passar pelos testes de saliva, uma solução menos invasiva e desconfortável do que um cotonete de 15 centímetros enfiado pelas narinas.



Em agosto a agência federal norte-americana Food and Drug Administration aprovou dois testes que utilizam como amostra a saliva em vez de fluidos nasais. Em Portugal, médicos e investigadores também estão a trabalhar no desenvolvimento de um teste desse tipo, com resultados promissores.



Apesar de menos eficaz na deteção de doenças (o teste salivar deteta a presença de SARS-CoV-2 em 90% dos testes, enquanto a zaragatoa tem uma taxa de sucesso na ordem dos 95%), o recurso a este teste traz várias vantagens como implicar um contacto menor entre o profissional de saúde e o possível infetado ou ainda a identificação de quem é mais contagioso ao analisar os fluídos da tosse, diretamente responsáveis pela transmissão do vírus da covid-19.



Em Portugal, um grupo de médicos e investigadores está a desenvolver um teste deste tipo para identificar não só quem está infetado pela Covid-19, mas também anticorpos contra o vírus que permitem saber quem já esteve infetado. Professor da Universidade Católica Portuguesa e investigador do laboratório SalivaTec, Nuno Rosa é o líder do projeto e avança ao Diário de Notícias que os resultados até agora "mostram que a ideia funciona" e conta ter o teste disponível, "talvez, em meados do próximo ano, se tudo correr bem".



Também a Universidade de Évora está neste momento a investigar o potencial da saliva no estudo da Covid-19, com um estudo publicado na revista científica Journal of Clinical Medicine a indicar que este poderá ser um "bom auxiliar na resposta à necessidade de diagnosticar a infeção pelo SARS-CoV-2", principalmente para "testar a população quanto à presença de anticorpos para o vírus, clarificar os mecanismos envolvidos no desenvolvimento desta doença e encontrar soluções de tratamento dirigidas e eficazes", refere uma das co-autoras do estudo, Elsa Lamy.



Portugal já fez mais de 2 milhões de testes ao novo coronavírus, tendo mantido uma média de 13.700 testes diários durante o mês de agosto.

O investimento na testagem ao SARS-CoV-2, na ordem dos 8,4 milhões de euros, está previsto no Programa de Estabilização Económica e Social (PEES). O objetivo do Governo, através da expansão da capacidade laboratorial, é o de duplicar a capacidade de 10 mil testes por dia para os 22 mil.

Portugal, de acordo com o último relatório da Direção-Geral da Saúde (DGS), contabiliza 1.827 mortos associados à covid-19 em 58.633 casos confirmados de infeção.