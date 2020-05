Os casos de crianças que morreram às mãos de quem as devia proteger

Na passada quinta-feira, por volta das 8h30, Sandro Bernardo disse à GNR que a filha, Valentina, estava desaparecida. Disse que podia ter fugido, como já fizera uma vez. Este domingo, depois de o corpo da criança de nove anos ter sido descoberto em Peniche, a Polícia Judiciária revelou ter detido Sandro Bernardo e Márcia Bernardo, a madrasta, por suspeitas de homicídio. Estes são os casos com contornos semelhantes que ocorreram em Portugal.





Autópsia de Valentina confirma morte violenta Os principais suspeitos pela morte da criança de nove anos são o pai e a madrasta. - Portugal , Sábado.

Joana, de oito anos

Na aldeia de Figueira, em Portimão, uma menina de oito anos foi dada como desaparecida em setembro de 2004. Depois de ter dado várias entrevistas nas quais explicava que a filha tinha ido ao café da aldeia e não tinha regressado, a mãe o irmão – tio de Joana – foram condenados por homicídio qualificado e ocultação de cadáver.

Apesar de o corpo de Joana nunca ter sido encontrado, o tribunal deu como provado que Leonor Cipriano e João Cipriano "agiram com plena consciência das consequências dos seus atos ao espancarem violentamente a pequena Joana", tendo usado a "sua força desproporcional relativamente à de uma criança de oito anos só parando (de bater) quando a mataram, apesar de ela sangrar pelo nariz, boca e têmpora".

Inicialmente, a mãe foi condenada a 20 anos e quatro meses de prisão e o tio a 19 anos e dois meses. Viram a pena reduzida para 16 anos e oito meses de prisão pelo Supremo Tribunal de Justiça. Estão em liberdade desde 2019.

Vanessa, de cinco anos

No bairro do Aleixo, no Porto, Vanessa estava entregue aos cuidados da avó, da tia e do pai. Depois de o seu corpo ter sido encontrado a flutuar, em 2005, a autópsia revelou que a menina, de cinco anos, tinha sido queimada numa banheira com água quente.

De acordo com o Ministério Público, Vanessa foi submetida a uma sucessão de maus tratos durante cinco meses, tendo o corpo apresentado também queimaduras de cigarros.

A avó foi condenada a 18 anos de cadeia, o pai a 14 anos e nove meses e a tia a uma pena de 10 meses, por omissão de auxílio – pena que foi suspensa por dois anos.

Daniel, de seis anos

Em setembro de 2005, em Caxias, um menino surdo-mudo e com um atraso mental morreu na sequência da perfuração de vários órgãos internos. Com seis anos, Daniel vivia com a mãe e com o padrasto, por quem foi abusado sexualmente.

O Tribunal de Oeiras condenou a 12 anos de prisão por abuso sexual de crianças continuado e agravado o ex-companheiro da mãe de Daniel. O tribunal deu como provado que os abusos sexuais praticados por Fábio Cardoso, de apenas 16 anos, foram a causa da morte do menor, provocando-lhe uma peritonite aguda.

O coletivo de juízes absolveu a mãe do menor.

Maria João, de sete anos

Em maio de 2009, em São Mamede de Infesta, Matosinhos, Maria João foi asfixiada pelo pai. João Cerqueira Pinto, que usou um cinto de um robe para matar a criança, deitou a filha morta num sofá-cama e cobriu o seu corpo com um lençol, como se estivesse a dormir.

Às autoridades, o homem de 45 anos, divorciado, disse que queria suicidar-se e decidiu levá-la com ele para que não sofresse.

De acordo com o Ministério Público, o crime foi premeditado: pediu à ex-mulher para levar a filha de ambos a jantar, foi buscá-la à escola e levou-a ao parque. Já em casa, horas depois de cometer o homicídio, telefonou ao INEM e confessou o crime. João Pinto foi condenado a 16 anos de prisão.

André, de seis anos

"Naquele dia, eu disse-lhe: ‘Meu filho, hoje vamos para o céu’. Eu queria que ficássemos juntos para sempre e queria acabar com o sofrimento dele, que estava sempre a adoecer", disse aos magistrados a mulher que em outubro de 2009 se atirou ao rio Douro, em Avintes, com o filho, de seis anos, nos braços.

Anabela Fernandes, com 34 anos na altura do crime, sobreviveu. Foi condenada a oito anos e meio de prisão – pena reduzida pelo Supremo Tribunal de Justiça para cinco anos, suspensa pelo mesmo período, devido ao estado depressivo.

Henrique, de seis meses

Há cinco anos, um bebé de seis meses foi mortalmente esfaqueado pelo pai em Linda-a-Velha. O Ministério Público concluiu que o fez em retaliação contra a ex-companheira e mãe do bebé, que lhe teria dito que queria pôr fim à relação.

Segundo a acusação, antes de sair de casa João Barata ligou o gás e deixou o filho sozinho com a porta aberta. Um ano depois foi condenado a 25 anos de prisão no Tribunal de Cascais, tendo sempre alegado que não se lembrava de ter cometido o crime.

Carlos, de seis anos

Em junho de 2016, Susana Pereira atirou-se com o filho de uma ponte para o rio em Barcelos. A mulher de 37 anos, retirada do rio com vida, foi condenada a dez anos de prisão e internada numa unidade hospitalar devido a uma depressão grave.

A arguida, que tinha sido condenada pelo Tribunal de Braga por homicídio simples mas recorreu para a Relação, alegou ter agido "em desespero". Disse ter querido matar-se e matar também o filho mais velho por antever que, sem ela, a criança teria um futuro de sofrimento.