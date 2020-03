Aconteceu entre 1965 e 1987 em Portugal. Milhares de alunos completaram o quinto e sexto anos de escolaridade através da Telescola, emitida na RTP, na qual os professores apareciam na televisão e os alunos podiam aprender à distância.A Telescola servia para aqueles alunos que não podiam frequentar a escola - ou por limitações financeiras ou pela dificuldade nas deslocações. Assim, por cada "sala", dois professores, um da área de ciências e outro da área de letras, davam aulas através da televisão e acompanhavam depois os alunos em lições com mais informação.Estas aulas eram transmitidas durante os dias de semana, entre as 14 e as 19 horas, e completavam a rede de ensino. Eram também utilizadas por pessoas que se propunham a exame externo para completar graus de ensino.A última emissão da Telescola foi emitida em 1987. No entanto, as aulas através da televisão continuaram até ao ano 2000, com vídeos que eram enviados para as escolas.