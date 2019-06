Segundo um levantamento efetuado pela, em finais de 2008 (no auge da crise financeira internacional e quando os seus empréstimos à banca já estavam no vermelho) Joe Berardo fez um conjunto de operações imobiliárias inusitadas. Em Outubro, um T5 que tinha em Lisboa foi passado para uma imobiliária (a Atram, de que era presidente) através de um aumento de capital de apenas €40 mil.Em Dezembro, a Associação de Colecções (uma entidade de cariz cultural desconhecida do grande público) recebeu seis imóveis (incluindo um apartamento nas Amoreiras, a famosa Quinta dos Loridos, no Bombarral, e um solar no Alentejo) através de uma permuta com uma imobiliária do Funchal controlada pelo próprio Berardo (que em troca dos imóveis recebeu títulos de participação).

